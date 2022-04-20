https://ria.ru/20220420/ukraina-1784604470.html

Мир восстановят на всех освобождаемых территориях Украины, заявил Турчак

Мир восстановят на всех освобождаемых территориях Украины, заявил Турчак - РИА Новости, 20.04.2022

Мир восстановят на всех освобождаемых территориях Украины, заявил Турчак

Мирную жизнь восстановят на всех освобождаемых от националистов территориях Украины, не фрагментами, а полностью, без исключения, заявил секретарь генсовета... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T22:54

2022-04-20T22:54

2022-04-20T22:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

денис пушилин

владимир путин

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украина

россия

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МАРИУПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Мирную жизнь восстановят на всех освобождаемых от националистов территориях Украины, не фрагментами, а полностью, без исключения, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на встрече со школьниками в Мариуполе."Самое главное - это та цель, которая нас всех объединяет, независимо от того, где мы проживаем - на территории Мариуполя или на территории Российской Федерации. А то, что победа будет за нами, уверен, что и в этом классе, в целом никто не сомневается. Враг будет разбит, и мирная жизнь на этой земле наконец-то наступит. И не какими-то фрагментами, а наступит полностью, на всей территории без исключения, на территории Донецкой и Луганской народных республик и на всех освобождаемых территориях, зачищаемых от этой нечисти фашистской. На эту землю должен прийти мир раз и навсегда. Это обязательно будет. В этом просто не надо сомневаться", - сказал Турчак.Общая цель - чтобы после восстановления Мариуполь стал лучше, чем был, заявил в свою очередь глава ДНР Денис Пушилин. "Лучше была развита инфраструктура, лучше были оборудованы и обеспечены всем необходимым частные заведения в том числе. И конечно же, промышленные предприятия в том числе", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/flag-1782379049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, денис пушилин, владимир путин, мариуполь, украина, россия