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Мир восстановят на всех освобождаемых территориях Украины, заявил Турчак - РИА Новости, 20.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/ukraina-1784604470.html
Мир восстановят на всех освобождаемых территориях Украины, заявил Турчак
Мир восстановят на всех освобождаемых территориях Украины, заявил Турчак - РИА Новости, 20.04.2022
Мир восстановят на всех освобождаемых территориях Украины, заявил Турчак
Мирную жизнь восстановят на всех освобождаемых от националистов территориях Украины, не фрагментами, а полностью, без исключения, заявил секретарь генсовета... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T22:54
2022-04-20T22:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
денис пушилин
владимир путин
мариуполь
украина
россия
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МАРИУПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Мирную жизнь восстановят на всех освобождаемых от националистов территориях Украины, не фрагментами, а полностью, без исключения, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на встрече со школьниками в Мариуполе."Самое главное - это та цель, которая нас всех объединяет, независимо от того, где мы проживаем - на территории Мариуполя или на территории Российской Федерации. А то, что победа будет за нами, уверен, что и в этом классе, в целом никто не сомневается. Враг будет разбит, и мирная жизнь на этой земле наконец-то наступит. И не какими-то фрагментами, а наступит полностью, на всей территории без исключения, на территории Донецкой и Луганской народных республик и на всех освобождаемых территориях, зачищаемых от этой нечисти фашистской. На эту землю должен прийти мир раз и навсегда. Это обязательно будет. В этом просто не надо сомневаться", - сказал Турчак.Общая цель - чтобы после восстановления Мариуполь стал лучше, чем был, заявил в свою очередь глава ДНР Денис Пушилин. "Лучше была развита инфраструктура, лучше были оборудованы и обеспечены всем необходимым частные заведения в том числе. И конечно же, промышленные предприятия в том числе", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, денис пушилин, владимир путин, мариуполь, украина, россия
22:54 20.04.2022
 
Мир восстановят на всех освобождаемых территориях Украины, заявил Турчак

Секретарь генсовета ЕР Турчак: на освобождаемых территориях Украины установят мир

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак
Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Мирную жизнь восстановят на всех освобождаемых от националистов территориях Украины, не фрагментами, а полностью, без исключения, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на встрече со школьниками в Мариуполе.
"Самое главное - это та цель, которая нас всех объединяет, независимо от того, где мы проживаем - на территории Мариуполя или на территории Российской Федерации. А то, что победа будет за нами, уверен, что и в этом классе, в целом никто не сомневается. Враг будет разбит, и мирная жизнь на этой земле наконец-то наступит. И не какими-то фрагментами, а наступит полностью, на всей территории без исключения, на территории Донецкой и Луганской народных республик и на всех освобождаемых территориях, зачищаемых от этой нечисти фашистской. На эту землю должен прийти мир раз и навсегда. Это обязательно будет. В этом просто не надо сомневаться", - сказал Турчак.
Общая цель - чтобы после восстановления Мариуполь стал лучше, чем был, заявил в свою очередь глава ДНР Денис Пушилин. "Лучше была развита инфраструктура, лучше были оборудованы и обеспечены всем необходимым частные заведения в том числе. И конечно же, промышленные предприятия в том числе", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 18:53
Пушилин и Турчак установили флаг России в Запорожской области
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДенис ПушилинВладимир ПутинМариупольУкраинаРоссия
 
 
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