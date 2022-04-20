https://ria.ru/20220420/ukraina-1784594818.html
Россия провела на Украине 865 гуманитарных акций
Россия провела на Украине 865 гуманитарных акций - РИА Новости, 20.04.2022
Россия провела на Украине 865 гуманитарных акций
Россия уже доставила на Украину свыше 13,4 тысячи тонн гуманитарной помощи, проведены 865 гуманитарных акций, сообщил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T21:40
2022-04-20T21:40
2022-04-20T21:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
херсонская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия уже доставила на Украину свыше 13,4 тысячи тонн гуманитарной помощи, проведены 865 гуманитарных акций, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 13 тысяч 419,8 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 865 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – четыре в Донецкой народной республике, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 262 тонны гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев на брифинге.В среду проводятся десять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 436,1 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания, добавил генерал.
https://ria.ru/20220418/pomosch-1784195545.html
украина
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, херсонская область , донецкая народная республика
Россия провела на Украине 865 гуманитарных акций
Россия доставила на Украину свыше 13,4 тысячи тонн гуманитарной помощи