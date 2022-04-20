Рейтинг@Mail.ru
Ракетные войска уничтожили четыре украинских пункта управления - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/ukraina-1784581622.html
Ракетные войска уничтожили четыре украинских пункта управления
Ракетные войска уничтожили четыре украинских пункта управления - РИА Новости, 20.04.2022
Ракетные войска уничтожили четыре украинских пункта управления
Ракетные войска Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции на Украине в течение дня поразили четыре пункта управления, склад боеприпасов, а... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T20:07
2022-04-20T20:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783055181_0:36:3303:1894_1920x0_80_0_0_f78dd6243e0563da4cd89494ef6af2c5.jpg
МОСКВА, 20 апреля. - РИА Новости. Ракетные войска Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции на Украине в течение дня поразили четыре пункта управления, склад боеприпасов, а также живую силу противника в районах Новая Дмитровка и Высокий, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками в течение дня нанесены удары по четырем пунктам управления, складу боеприпасов и местам сосредоточения живой силы противника в районах Новая Дмитровка, Высокий", - заявил он.
https://ria.ru/20220420/udary-1784579844.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783055181_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a0fa0189201d84a3c8fede26526ff3d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия
20:07 20.04.2022
 
Ракетные войска уничтожили четыре украинских пункта управления

Российские ракетные войска уничтожили четыре украинских пункта управления

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРеактивная система залпового огня "Град" НМ ДНР в районе села Новотроицкое
Реактивная система залпового огня Град НМ ДНР в районе села Новотроицкое - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Реактивная система залпового огня "Град" НМ ДНР в районе села Новотроицкое. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апреля. - РИА Новости. Ракетные войска Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции на Украине в течение дня поразили четыре пункта управления, склад боеприпасов, а также живую силу противника в районах Новая Дмитровка и Высокий, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками в течение дня нанесены удары по четырем пунктам управления, складу боеприпасов и местам сосредоточения живой силы противника в районах Новая Дмитровка, Высокий", - заявил он.
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 19:59
ВС России уничтожили 140 самолетов за время спецоперации
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала