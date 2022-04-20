https://ria.ru/20220420/ukraina-1784581622.html

Ракетные войска уничтожили четыре украинских пункта управления

Ракетные войска уничтожили четыре украинских пункта управления - РИА Новости, 20.04.2022

Ракетные войска уничтожили четыре украинских пункта управления

Ракетные войска Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции на Украине в течение дня поразили четыре пункта управления, склад боеприпасов, а... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T20:07

2022-04-20T20:07

2022-04-20T20:07

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МОСКВА, 20 апреля. - РИА Новости. Ракетные войска Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции на Украине в течение дня поразили четыре пункта управления, склад боеприпасов, а также живую силу противника в районах Новая Дмитровка и Высокий, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками в течение дня нанесены удары по четырем пунктам управления, складу боеприпасов и местам сосредоточения живой силы противника в районах Новая Дмитровка, Высокий", - заявил он.

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия