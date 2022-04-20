https://ria.ru/20220420/ukraina-1784580757.html

Российские ПВО сбили украинский Ми-8 над Коровьим Яром

Российские ПВО сбили украинский Ми-8 над Коровьим Яром - РИА Новости, 20.04.2022

Российские ПВО сбили украинский Ми-8 над Коровьим Яром

Российская ПВО в течение дня сбила один украинских вертолет Ми-8 и два беспилотника, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T20:03

2022-04-20T20:03

2022-04-20T20:59

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российская ПВО в течение дня сбила один украинских вертолет Ми-8 и два беспилотника, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Коровий Яр сбит украинский вертолет Ми-8. Также над населенными пунктами Изюм и Новобогдановка сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата", - сказал Конашенков на брифинге.

https://ria.ru/20220419/pvo-1784237377.html

изюм (город)

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Минобороны РФ о пораженных военных объектах ВСУ и сбитом украинском вертолете Вечерний брифинг Минобороны РФ 20/04: ВКС России в течение дня поразили 73 военных объекта Украины, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов; Российскими средствами ПВО в Донбассе сбит украинский вертолет Ми-8; Ракетными войсками РФ в течение дня нанесены удары по четырем пунктам управления ВСУ. ВС РФ высокоточными ракетами нанесли удары по 12 украинским военным объектам, в том числе по двум пунктам управления ВСУ, уничтожен ЗРК "Оса-АКМ"; ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 498 БЛА и 2 397 единиц бронетехники ВСУ. 2022-04-20T20:03 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, изюм (город)