https://ria.ru/20220420/ukraina-1784580757.html
Российские ПВО сбили украинский Ми-8 над Коровьим Яром
Российские ПВО сбили украинский Ми-8 над Коровьим Яром - РИА Новости, 20.04.2022
Российские ПВО сбили украинский Ми-8 над Коровьим Яром
Российская ПВО в течение дня сбила один украинских вертолет Ми-8 и два беспилотника, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T20:03
2022-04-20T20:03
2022-04-20T20:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
изюм (город)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российская ПВО в течение дня сбила один украинских вертолет Ми-8 и два беспилотника, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Коровий Яр сбит украинский вертолет Ми-8. Также над населенными пунктами Изюм и Новобогдановка сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата", - сказал Конашенков на брифинге.
https://ria.ru/20220419/pvo-1784237377.html
изюм (город)
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Минобороны РФ о пораженных военных объектах ВСУ и сбитом украинском вертолете
Вечерний брифинг Минобороны РФ 20/04: ВКС России в течение дня поразили 73 военных объекта Украины, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов; Российскими средствами ПВО в Донбассе сбит украинский вертолет Ми-8; Ракетными войсками РФ в течение дня нанесены удары по четырем пунктам управления ВСУ. ВС РФ высокоточными ракетами нанесли удары по 12 украинским военным объектам, в том числе по двум пунктам управления ВСУ, уничтожен ЗРК "Оса-АКМ"; ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 498 БЛА и 2 397 единиц бронетехники ВСУ.
2022-04-20T20:03
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РИА Новости
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в мире, изюм (город)
20:03 20.04.2022 (обновлено: 20:59 20.04.2022)
Российские ПВО сбили украинский Ми-8 над Коровьим Яром
Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 и два беспилотника в районе Коровьего Яра