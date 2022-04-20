https://ria.ru/20220420/ukraina-1784562503.html

Накачка Украины канадским оружием Киеву не поможет, заявил российский посол

Накачка Украины канадским оружием Киеву не поможет, заявил российский посол - РИА Новости, 20.04.2022

Накачка Украины канадским оружием Киеву не поможет, заявил российский посол

Накачка Украины канадским оружием Киеву не поможет, но подливает масла в огонь конфликта, действия Оттавы неконструктивны, заявил посол РФ в Канаде Олег... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T18:27

2022-04-20T18:27

2022-04-20T18:39

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Накачка Украины канадским оружием Киеву не поможет, но подливает масла в огонь конфликта, действия Оттавы неконструктивны, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов.Ранее канадский премьер Джастин Трюдо сказал, что Канада намерена отправить Украине тяжелую артиллерию, детали этих поставок будут обнародованы в ближайшие дни."Все это вызывает печаль и сожаление. Разумеется, накачка Украины вооружениями киевскому режиму не поможет, но подливает масла в огонь конфликта, на это можно смотреть только с печалью, но такова долгосрочная линия Канады", - заявил Степанов в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что канадское правительство выбрало самый деструктивный путь с точки зрения вовлечения в дела вокруг Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/mid-1784542734.html

https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784563259.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, канада, украина, джастин трюдо, владимир путин, россия