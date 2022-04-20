18:27 20.04.2022 (обновлено: 18:39 20.04.2022)
Накачка Украины канадским оружием Киеву не поможет, заявил российский посол
Посол России Степанов заявил, что накачка Киева канадским оружием подливает масла в огонь
Здание Парламента Канады. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Накачка Украины канадским оружием Киеву не поможет, но подливает масла в огонь конфликта, действия Оттавы неконструктивны, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов.
Ранее канадский премьер Джастин Трюдо сказал, что Канада намерена отправить Украине тяжелую артиллерию, детали этих поставок будут обнародованы в ближайшие дни.
"Все это вызывает печаль и сожаление. Разумеется, накачка Украины вооружениями киевскому режиму не поможет, но подливает масла в огонь конфликта, на это можно смотреть только с печалью, но такова долгосрочная линия Канады", - заявил Степанов в эфире телеканала "Россия 24".
Он подчеркнул, что канадское правительство выбрало самый деструктивный путь с точки зрения вовлечения в дела вокруг Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.