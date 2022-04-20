https://ria.ru/20220420/ukraina-1784539331.html

Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине

Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 20.04.2022

Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию на Украине. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T17:02

2022-04-20T17:02

2022-04-20T17:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

турция

украина

сергей лавров

мевлют чавушоглу

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778498611_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ac20728b14f7ae2abc6762da2d1c25c6.jpg

АНКАРА, 20 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию на Украине."Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сегодня (20 апреля) провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе встречи обсуждались последние события на Украине",- сообщили РИА Новости в МИД Турции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220419/turtsiya-1784322123.html

https://ria.ru/20220418/ukraina-1784153192.html

россия

турция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, турция, украина, сергей лавров, мевлют чавушоглу, ситуация в днр и лнр