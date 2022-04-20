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Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 20.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/ukraina-1784539331.html
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 20.04.2022
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию на Украине. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T17:02
2022-04-20T17:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
турция
украина
сергей лавров
мевлют чавушоглу
ситуация в днр и лнр
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АНКАРА, 20 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию на Украине."Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сегодня (20 апреля) провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе встречи обсуждались последние события на Украине",- сообщили РИА Новости в МИД Турции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220419/turtsiya-1784322123.html
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в мире, россия, турция, украина, сергей лавров, мевлют чавушоглу, ситуация в днр и лнр
17:02 20.04.2022
 
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине

Главы МИД Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию на Украине

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 20 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию на Украине.
"Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сегодня (20 апреля) провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе встречи обсуждались последние события на Украине",- сообщили РИА Новости в МИД Турции.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 15:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Анкаре потребовали не заставлять ее выбирать между Россией и Украиной
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 17:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Гутерреш высказался в поддержку стамбульских переговоров по Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияТурцияУкраинаСергей ЛавровМевлют ЧавушоглуСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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