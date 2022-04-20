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Ни один украинский националист не уйдет от возмездия, заявила Захарова - РИА Новости, 20.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/ukraina-1784533369.html
Ни один украинский националист не уйдет от возмездия, заявила Захарова
Ни один украинский националист не уйдет от возмездия, заявила Захарова - РИА Новости, 20.04.2022
Ни один украинский националист не уйдет от возмездия, заявила Захарова
Ни один украинский националист, причастный к преступлениям против мирного населения и российских военных, не уйдет от справедливого возмездия, заявила... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:42
2022-04-20T16:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Ни один украинский националист, причастный к преступлениям против мирного населения и российских военных, не уйдет от справедливого возмездия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сбор информации о преступных деяниях киевского режима ведется СК России в сотрудничестве с Международным общественным трибуналом по Украине... Все материалы будут тщательно изучены, приобщены к уголовным делам и представлены суду. Ни один украинский националист, причастный к преступлениям против мирного населения и российских военнослужащих, не уйдет от справедливого возмездия", - сказала она. Захарова подчеркнула, что в работе Международного общественного трибунала принимают участие представители из более чем 20 стран.Следственный комитет России с 2014 года фиксирует доказательства преступлений киевского режима, совершаемых против мирных жителей Донбасса. Кроме того, сейчас документируются преступления против российских военных. При этом многие международные институты, которые должны обращать внимание на существующие проблемы, себя дискредитировали. Подчеркивается, что в данных условиях важно консолидировать усилия всех государственных структур и общественных институтов.Одним из таких институтов является Международный общественный трибунал по Украине, в работе которого принимают участие общественники из более чем 20 стран. Целью его создания стал сбор информации о преступлениях киевского режима, в том числе свидетельств очевидцев.Добавляется, что собранные доказательства будут представлены суду. Существующие международные акты в совокупности с нормами национального законодательства позволяют осуществить судебное разбирательство над украинскими националистами в различных государствах.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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в мире, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр
16:42 20.04.2022
 
Ни один украинский националист не уйдет от возмездия, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова: ни один украинский националист не уйдет от возмездия

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Ни один украинский националист, причастный к преступлениям против мирного населения и российских военных, не уйдет от справедливого возмездия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сбор информации о преступных деяниях киевского режима ведется СК России в сотрудничестве с Международным общественным трибуналом по Украине... Все материалы будут тщательно изучены, приобщены к уголовным делам и представлены суду. Ни один украинский националист, причастный к преступлениям против мирного населения и российских военнослужащих, не уйдет от справедливого возмездия", - сказала она. Захарова подчеркнула, что в работе Международного общественного трибунала принимают участие представители из более чем 20 стран.
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Следственный комитет России с 2014 года фиксирует доказательства преступлений киевского режима, совершаемых против мирных жителей Донбасса. Кроме того, сейчас документируются преступления против российских военных. При этом многие международные институты, которые должны обращать внимание на существующие проблемы, себя дискредитировали. Подчеркивается, что в данных условиях важно консолидировать усилия всех государственных структур и общественных институтов.
Одним из таких институтов является Международный общественный трибунал по Украине, в работе которого принимают участие общественники из более чем 20 стран. Целью его создания стал сбор информации о преступлениях киевского режима, в том числе свидетельств очевидцев.
Добавляется, что собранные доказательства будут представлены суду. Существующие международные акты в совокупности с нормами национального законодательства позволяют осуществить судебное разбирательство над украинскими националистами в различных государствах.
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