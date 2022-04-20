https://ria.ru/20220420/ukraina-1784533369.html

Ни один украинский националист не уйдет от возмездия, заявила Захарова

Ни один украинский националист не уйдет от возмездия, заявила Захарова - РИА Новости, 20.04.2022

Ни один украинский националист не уйдет от возмездия, заявила Захарова

Ни один украинский националист, причастный к преступлениям против мирного населения и российских военных, не уйдет от справедливого возмездия, заявила... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:42

2022-04-20T16:42

2022-04-20T16:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Ни один украинский националист, причастный к преступлениям против мирного населения и российских военных, не уйдет от справедливого возмездия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сбор информации о преступных деяниях киевского режима ведется СК России в сотрудничестве с Международным общественным трибуналом по Украине... Все материалы будут тщательно изучены, приобщены к уголовным делам и представлены суду. Ни один украинский националист, причастный к преступлениям против мирного населения и российских военнослужащих, не уйдет от справедливого возмездия", - сказала она. Захарова подчеркнула, что в работе Международного общественного трибунала принимают участие представители из более чем 20 стран.Следственный комитет России с 2014 года фиксирует доказательства преступлений киевского режима, совершаемых против мирных жителей Донбасса. Кроме того, сейчас документируются преступления против российских военных. При этом многие международные институты, которые должны обращать внимание на существующие проблемы, себя дискредитировали. Подчеркивается, что в данных условиях важно консолидировать усилия всех государственных структур и общественных институтов.Одним из таких институтов является Международный общественный трибунал по Украине, в работе которого принимают участие общественники из более чем 20 стран. Целью его создания стал сбор информации о преступлениях киевского режима, в том числе свидетельств очевидцев.Добавляется, что собранные доказательства будут представлены суду. Существующие международные акты в совокупности с нормами национального законодательства позволяют осуществить судебное разбирательство над украинскими националистами в различных государствах.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

https://ria.ru/20220329/tribunal-1780729200.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр