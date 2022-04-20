https://ria.ru/20220420/ukraina-1784525775.html

В МИД заявили, что Украина может применить оружие США против России

В МИД заявили, что Украина может применить оружие США против России - РИА Новости, 20.04.2022

В МИД заявили, что Украина может применить оружие США против России

Москва не исключает, что при помощи поставляемого Украине оружия США может быть обстреляна территория России, заявила в среду официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:20

2022-04-20T16:20

2022-04-20T18:22

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Москва не исключает, что при помощи поставляемого Украине оружия США может быть обстреляна территория России, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."США 13 апреля объявили об очередном пакете военной помощи (Украине). Киеву будут переданы десятки гаубиц, тысячи артиллерийских снарядов, сотни бронетранспортеров, а также вертолеты Ми-17 российского производства, из которых потом будут обстреливаться мирные города ДНР и ЛНР, а, возможно, и территория России – как и заявляли некоторые деятели на Украине", - сказала Захарова на брифинге."Интересно, что поставляемые на Украину вертолеты Пентагон ранее заказывал для армии Афганистана", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20220419/sholts-1784369657.html

украина

россия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, киев, министерство обороны сша, ми-17