16:20 20.04.2022 (обновлено: 18:22 20.04.2022)
В МИД заявили, что Украина может применить оружие США против России
В МИД не исключили, что с помощью оружия из США Киев будет обстреливать территорию России
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкПоврежденные и разрушенные в результате обстрела ВСУ жилые дома в селе Головчино в Белгородской области
Поврежденные и разрушенные в результате обстрела ВСУ жилые дома в селе Головчино в Белгородской области. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Москва не исключает, что при помощи поставляемого Украине оружия США может быть обстреляна территория России, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"США 13 апреля объявили об очередном пакете военной помощи (Украине). Киеву будут переданы десятки гаубиц, тысячи артиллерийских снарядов, сотни бронетранспортеров, а также вертолеты Ми-17 российского производства, из которых потом будут обстреливаться мирные города ДНР и ЛНР, а, возможно, и территория России – как и заявляли некоторые деятели на Украине", - сказала Захарова на брифинге.
"Интересно, что поставляемые на Украину вертолеты Пентагон ранее заказывал для армии Афганистана", - добавила Захарова.