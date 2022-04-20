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В МИД заявили, что Украина может применить оружие США против России - РИА Новости, 20.04.2022
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В МИД заявили, что Украина может применить оружие США против России
В МИД заявили, что Украина может применить оружие США против России - РИА Новости, 20.04.2022
В МИД заявили, что Украина может применить оружие США против России
Москва не исключает, что при помощи поставляемого Украине оружия США может быть обстреляна территория России, заявила в среду официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:20
2022-04-20T18:22
в мире
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россия
киев
министерство обороны сша
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Москва не исключает, что при помощи поставляемого Украине оружия США может быть обстреляна территория России, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."США 13 апреля объявили об очередном пакете военной помощи (Украине). Киеву будут переданы десятки гаубиц, тысячи артиллерийских снарядов, сотни бронетранспортеров, а также вертолеты Ми-17 российского производства, из которых потом будут обстреливаться мирные города ДНР и ЛНР, а, возможно, и территория России – как и заявляли некоторые деятели на Украине", - сказала Захарова на брифинге."Интересно, что поставляемые на Украину вертолеты Пентагон ранее заказывал для армии Афганистана", - добавила Захарова.
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в мире, украина, россия, киев, министерство обороны сша, ми-17
16:20 20.04.2022 (обновлено: 18:22 20.04.2022)
 
В МИД заявили, что Украина может применить оружие США против России

В МИД не исключили, что с помощью оружия из США Киев будет обстреливать территорию России

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкПоврежденные и разрушенные в результате обстрела ВСУ жилые дома в селе Головчино в Белгородской области
Поврежденные и разрушенные в результате обстрела ВСУ жилые дома в селе Головчино в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Поврежденные и разрушенные в результате обстрела ВСУ жилые дома в селе Головчино в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Москва не исключает, что при помощи поставляемого Украине оружия США может быть обстреляна территория России, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"США 13 апреля объявили об очередном пакете военной помощи (Украине). Киеву будут переданы десятки гаубиц, тысячи артиллерийских снарядов, сотни бронетранспортеров, а также вертолеты Ми-17 российского производства, из которых потом будут обстреливаться мирные города ДНР и ЛНР, а, возможно, и территория России – как и заявляли некоторые деятели на Украине", - сказала Захарова на брифинге.
"Интересно, что поставляемые на Украину вертолеты Пентагон ранее заказывал для армии Афганистана", - добавила Захарова.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
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Шольц: бундесвер практически исчерпал возможности поставлять оружие Украине
 
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