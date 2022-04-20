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Германия ориентируется на долгосрочную поддержку Украины, заявила Бербок - РИА Новости, 20.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/ukraina-1784491774.html
Германия ориентируется на долгосрочную поддержку Украины, заявила Бербок
Германия ориентируется на долгосрочную поддержку Украины, заявила Бербок - РИА Новости, 20.04.2022
Германия ориентируется на долгосрочную поддержку Украины, заявила Бербок
Германия в поддержке обороноспособности Украины ориентируется на свои реальные возможности, речь идет не о неделях, а о месяцах и годах поддержки, заявила глава РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T14:25
2022-04-20T14:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
германия
украина
мид германии
анналена бербок
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. Германия в поддержке обороноспособности Украины ориентируется на свои реальные возможности, речь идет не о неделях, а о месяцах и годах поддержки, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Речь идет не только о трех неделях, но также о трех месяцах, о сроках в три года. Здесь Германия может внести больший вклад, поэтому мы выделили миллиард евро, чтобы Украина могла закупить более сложные системы, которые могут внести эффективный вклад (в оборону - ред.) на долгосрочной основе и для которых мы можем обеспечить соответствующий инструктаж", - сказала она на пресс-конференции в Риге, трансляцию которой вел МИД Германии.Бербок отметила, что Германия в поддержке Украины ориентируется не на "поспешные обещания, которые нельзя будет сдержать". "Надо быть честными в отношении того, что может быть сделано в данный момент, быть креативными в поддержке других, чтобы в полную силу и при полном убеждении делать то, что мы можем делать и не только в последующие недели, но в следующие месяцы и даже годы", - пояснила министр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784220316.html
https://ria.ru/20220415/ukraina-1783609951.html
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в мире, германия, украина, мид германии, анналена бербок, ситуация в днр и лнр
14:25 20.04.2022
 
Германия ориентируется на долгосрочную поддержку Украины, заявила Бербок

Глава МИД Германии Бербок: ориентируемся на поддержку Украины в течение месяцев и лет

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. Германия в поддержке обороноспособности Украины ориентируется на свои реальные возможности, речь идет не о неделях, а о месяцах и годах поддержки, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"Речь идет не только о трех неделях, но также о трех месяцах, о сроках в три года. Здесь Германия может внести больший вклад, поэтому мы выделили миллиард евро, чтобы Украина могла закупить более сложные системы, которые могут внести эффективный вклад (в оборону - ред.) на долгосрочной основе и для которых мы можем обеспечить соответствующий инструктаж", - сказала она на пресс-конференции в Риге, трансляцию которой вел МИД Германии.
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Бербок отметила, что Германия в поддержке Украины ориентируется не на "поспешные обещания, которые нельзя будет сдержать". "Надо быть честными в отношении того, что может быть сделано в данный момент, быть креативными в поддержке других, чтобы в полную силу и при полном убеждении делать то, что мы можем делать и не только в последующие недели, но в следующие месяцы и даже годы", - пояснила министр.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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