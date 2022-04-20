https://ria.ru/20220420/ukraina-1784491774.html

Германия ориентируется на долгосрочную поддержку Украины, заявила Бербок

Германия ориентируется на долгосрочную поддержку Украины, заявила Бербок - РИА Новости, 20.04.2022

Германия ориентируется на долгосрочную поддержку Украины, заявила Бербок

Германия в поддержке обороноспособности Украины ориентируется на свои реальные возможности, речь идет не о неделях, а о месяцах и годах поддержки, заявила глава РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T14:25

2022-04-20T14:25

2022-04-20T14:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

германия

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анналена бербок

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. Германия в поддержке обороноспособности Украины ориентируется на свои реальные возможности, речь идет не о неделях, а о месяцах и годах поддержки, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Речь идет не только о трех неделях, но также о трех месяцах, о сроках в три года. Здесь Германия может внести больший вклад, поэтому мы выделили миллиард евро, чтобы Украина могла закупить более сложные системы, которые могут внести эффективный вклад (в оборону - ред.) на долгосрочной основе и для которых мы можем обеспечить соответствующий инструктаж", - сказала она на пресс-конференции в Риге, трансляцию которой вел МИД Германии.Бербок отметила, что Германия в поддержке Украины ориентируется не на "поспешные обещания, которые нельзя будет сдержать". "Надо быть честными в отношении того, что может быть сделано в данный момент, быть креативными в поддержке других, чтобы в полную силу и при полном убеждении делать то, что мы можем делать и не только в последующие недели, но в следующие месяцы и даже годы", - пояснила министр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784220316.html

https://ria.ru/20220415/ukraina-1783609951.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, украина, мид германии, анналена бербок, ситуация в днр и лнр