https://ria.ru/20220420/ukraina-1784488689.html

Замглавы МИД подтвердил, что вводить визы для украинцев не планируется

Замглавы МИД подтвердил, что вводить визы для украинцев не планируется - РИА Новости, 20.04.2022

Замглавы МИД подтвердил, что вводить визы для украинцев не планируется

Замглавы МИД РФ Евгений Иванов подтвердил риа новости, что Россия не собирается вводить визы для граждан Украины. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T14:15

2022-04-20T14:15

2022-04-20T14:20

украина

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Евгений Иванов подтвердил риа новости, что Россия не собирается вводить визы для граждан Украины.Ранее источник во внешнеполитическом ведомстве заявил РИА Новости, что Москва в нынешних условиях не будет ужесточать требования на въезд в РФ в отношении граждан Украины."Подтверждаю, мы не будем этого делать, таких планов нет", - сказал Иванов.

https://ria.ru/20220413/ukraina-1783280636.html

украина

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)