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Замглавы МИД подтвердил, что вводить визы для украинцев не планируется - РИА Новости, 20.04.2022
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Замглавы МИД подтвердил, что вводить визы для украинцев не планируется
Замглавы МИД подтвердил, что вводить визы для украинцев не планируется - РИА Новости, 20.04.2022
Замглавы МИД подтвердил, что вводить визы для украинцев не планируется
Замглавы МИД РФ Евгений Иванов подтвердил риа новости, что Россия не собирается вводить визы для граждан Украины. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T14:15
2022-04-20T14:20
украина
россия
в мире
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Евгений Иванов подтвердил риа новости, что Россия не собирается вводить визы для граждан Украины.Ранее источник во внешнеполитическом ведомстве заявил РИА Новости, что Москва в нынешних условиях не будет ужесточать требования на въезд в РФ в отношении граждан Украины."Подтверждаю, мы не будем этого делать, таких планов нет", - сказал Иванов.
https://ria.ru/20220413/ukraina-1783280636.html
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украина, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
14:15 20.04.2022 (обновлено: 14:20 20.04.2022)
 
Замглавы МИД подтвердил, что вводить визы для украинцев не планируется

Замглавы МИД Иванов подтвердил, что вводить визовый режим с Украиной не планируется

© РИА Новости / Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанкПаспорта граждан Украины
Паспорта граждан Украины - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Паспорта граждан Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Евгений Иванов подтвердил риа новости, что Россия не собирается вводить визы для граждан Украины.
Ранее источник во внешнеполитическом ведомстве заявил РИА Новости, что Москва в нынешних условиях не будет ужесточать требования на въезд в РФ в отношении граждан Украины.
"Подтверждаю, мы не будем этого делать, таких планов нет", - сказал Иванов.
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УкраинаРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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