https://ria.ru/20220420/ukraina-1784488689.html
Замглавы МИД подтвердил, что вводить визы для украинцев не планируется
Замглавы МИД подтвердил, что вводить визы для украинцев не планируется - РИА Новости, 20.04.2022
Замглавы МИД подтвердил, что вводить визы для украинцев не планируется
Замглавы МИД РФ Евгений Иванов подтвердил риа новости, что Россия не собирается вводить визы для граждан Украины. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T14:15
2022-04-20T14:15
2022-04-20T14:20
украина
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Евгений Иванов подтвердил риа новости, что Россия не собирается вводить визы для граждан Украины.Ранее источник во внешнеполитическом ведомстве заявил РИА Новости, что Москва в нынешних условиях не будет ужесточать требования на въезд в РФ в отношении граждан Украины."Подтверждаю, мы не будем этого делать, таких планов нет", - сказал Иванов.
https://ria.ru/20220413/ukraina-1783280636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
14:15 20.04.2022 (обновлено: 14:20 20.04.2022)
Замглавы МИД подтвердил, что вводить визы для украинцев не планируется
Замглавы МИД Иванов подтвердил, что вводить визовый режим с Украиной не планируется