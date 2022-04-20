https://ria.ru/20220420/ukraina-1784487357.html

Ветеран ВОВ рассказал, как украинские националисты запрещали День Победы

Ветеран ВОВ рассказал, как украинские националисты запрещали День Победы - РИА Новости, 20.04.2022

Ветеран ВОВ рассказал, как украинские националисты запрещали День Победы

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Сукач, проживающий в Мелитополе, рассказал РИА Новости, как в последние годы украинские националисты запрещали... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T14:10

2022-04-20T14:10

2022-04-20T18:55

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мелитополь

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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Сукач, проживающий в Мелитополе, рассказал РИА Новости, как в последние годы украинские националисты запрещали праздновать День Победы."Последний раз китель надевал три года назад, потом все — запрещено", — сказал он, пояснив, что "угрожали националисты".Отвечая на вопрос, ждет ли он 9 Мая, ветеран сказал: "Да, конечно, жду". "Каждый год все равно мы отмечаем. У меня три сына, все мы служили в Советской армии", — добавил он.Михаилу Григорьевичу Сукачу сто лет. Во время войны был пулеметчиком 246-го Краснознаменного гвардейского стрелкового полка, освобождал Днепропетровск и Кривой Рог. Получил тяжелое ранение, после лечения его комиссовали. Победу встретил на родине, в Херсонской области. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны и "За мужество".Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/polk-1783490998.html

https://ria.ru/20220420/estoniya-1784464168.html

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украина

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"Грозили мне": ветеран о запрете празднования Дня Победы на Украине Столетний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Григорьевич Сукач, проживающий в Мелитополе, с нетерпением ждет 9 мая, так как в последние годы украинские националисты запрещали праздновать День Победы. 2022-04-20T14:10 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, мелитополь