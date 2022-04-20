https://ria.ru/20220420/ukraina-1784480900.html
Более пяти миллионов человек покинули Украину с 24 февраля
Более пяти миллионов человек покинули Украину с 24 февраля - РИА Новости, 20.04.2022
Более пяти миллионов человек покинули Украину с 24 февраля
Свыше пяти миллионов человек покинули территорию Украины с 24 февраля по 19 апреля, свидетельствуют данные, опубликованные на портале Управления верховного... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:49
2022-04-20T13:49
2022-04-20T13:49
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
оон
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ЖЕНЕВА, 20 апр - РИА Новости. Свыше пяти миллионов человек покинули территорию Украины с 24 февраля по 19 апреля, свидетельствуют данные, опубликованные на портале Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).Согласно данным УВКБ ООН, почти за два месяца Украину покинули 5 031 306 человек. Более 2,8 миллиона беженцев направились в Польшу, свыше 757 тысяч – в Румынию, около 550 тысяч – в Россию, более 471 тысячи – в Венгрию.Еще почти 427 тысяч человек уехали в Молдавию, около 343 тысяч – в Словакию, более 23 тысяч – в Белоруссию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/ukraina-1784477098.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, оон
Более пяти миллионов человек покинули Украину с 24 февраля
Управление ООН: более пяти миллионов человек покинули Украину с 24 февраля