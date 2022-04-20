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Участники боевых действий на Украине проникают в Россию под видом беженцев - РИА Новости, 20.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/ukraina-1784465371.html
Участники боевых действий на Украине проникают в Россию под видом беженцев
Участники боевых действий на Украине проникают в Россию под видом беженцев - РИА Новости, 20.04.2022
Участники боевых действий на Украине проникают в Россию под видом беженцев
В Россию под видом беженцев проникают лица, принимавшие участие в боевых действиях на Украине против Вооруженных сил РФ, рассказал РИА Новости заместитель... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:46
2022-04-20T13:07
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
россия
украина
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Россию под видом беженцев проникают лица, принимавшие участие в боевых действиях на Украине против Вооруженных сил РФ, рассказал РИА Новости заместитель начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Дмитрий Петров."В числе беженцев пытаются просочиться на нашу территорию лица, принимавшие участие в боевых действиях (против российской армии - ред.). Это не секрет... Точное количество в данный момент я сказать не могу, но они выявляются с определенной периодичностью", - рассказал он. Петров отметил, что в настоящее время проводятся проверочные мероприятия с целью установления их причастности к боевым действиям.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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безопасность, россия, украина, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр
12:46 20.04.2022 (обновлено: 13:07 20.04.2022)
 
Участники боевых действий на Украине проникают в Россию под видом беженцев

МВД: участники боевых действий на Украине проникают в Россию под видом беженцев

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкМашина военнослужащих ДНР вывозит беженцев из Мариуполя
Машина военнослужащих ДНР вывозит беженцев из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Машина военнослужащих ДНР вывозит беженцев из Мариуполя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Россию под видом беженцев проникают лица, принимавшие участие в боевых действиях на Украине против Вооруженных сил РФ, рассказал РИА Новости заместитель начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Дмитрий Петров.
"В числе беженцев пытаются просочиться на нашу территорию лица, принимавшие участие в боевых действиях (против российской армии - ред.). Это не секрет... Точное количество в данный момент я сказать не могу, но они выявляются с определенной периодичностью", - рассказал он. Петров отметил, что в настоящее время проводятся проверочные мероприятия с целью установления их причастности к боевым действиям.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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