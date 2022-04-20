12:46 20.04.2022 (обновлено: 13:07 20.04.2022)
Участники боевых действий на Украине проникают в Россию под видом беженцев
МВД: участники боевых действий на Украине проникают в Россию под видом беженцев
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкМашина военнослужащих ДНР вывозит беженцев из Мариуполя
Машина военнослужащих ДНР вывозит беженцев из Мариуполя
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Россию под видом беженцев проникают лица, принимавшие участие в боевых действиях на Украине против Вооруженных сил РФ, рассказал РИА Новости заместитель начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Дмитрий Петров.
"В числе беженцев пытаются просочиться на нашу территорию лица, принимавшие участие в боевых действиях (против российской армии - ред.). Это не секрет... Точное количество в данный момент я сказать не могу, но они выявляются с определенной периодичностью", - рассказал он. Петров отметил, что в настоящее время проводятся проверочные мероприятия с целью установления их причастности к боевым действиям.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.