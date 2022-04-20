https://ria.ru/20220420/ukraina-1784465371.html

Участники боевых действий на Украине проникают в Россию под видом беженцев

Участники боевых действий на Украине проникают в Россию под видом беженцев - РИА Новости, 20.04.2022

Участники боевых действий на Украине проникают в Россию под видом беженцев

В Россию под видом беженцев проникают лица, принимавшие участие в боевых действиях на Украине против Вооруженных сил РФ, рассказал РИА Новости заместитель... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T12:46

2022-04-20T12:46

2022-04-20T13:07

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

россия

украина

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Россию под видом беженцев проникают лица, принимавшие участие в боевых действиях на Украине против Вооруженных сил РФ, рассказал РИА Новости заместитель начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Дмитрий Петров."В числе беженцев пытаются просочиться на нашу территорию лица, принимавшие участие в боевых действиях (против российской армии - ред.). Это не секрет... Точное количество в данный момент я сказать не могу, но они выявляются с определенной периодичностью", - рассказал он. Петров отметил, что в настоящее время проводятся проверочные мероприятия с целью установления их причастности к боевым действиям.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220319/bezhenets-1779056340.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр