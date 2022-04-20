https://ria.ru/20220420/ukraina-1784439302.html

В Японии раскрыли циничную выгоду для США в ситуации с Украиной

В Японии раскрыли, чем выгодно для США продолжение конфликта на Украине - РИА Новости, 20.04.2022

В Японии раскрыли циничную выгоду для США в ситуации с Украиной

Конфликт на Украине спровоцирует серьезный продовольственный кризис, из-за которого во многих странах может начаться голод, но Соединенным Штатам такое развитие РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T11:18

2022-04-20T11:18

2022-04-20T12:50

украина

россия

сша

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582894135_0:42:3223:1855_1920x0_80_0_0_42fbe2df6b29191bea84770f6fe474fc.jpg

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Конфликт на Украине спровоцирует серьезный продовольственный кризис, из-за которого во многих странах может начаться голод, но Соединенным Штатам такое развитие событий выгодно. Об этом пишет экономист Кэйити Кая в статье для Shukan Gendai.Он напомнил, что Россия и Украина занимают высокие позиции в производстве пшеницы (первое и пятое место соответственно), обеспечивая 30 процентов мирового экспорта. При этом ощущаемый дефицит провоцирует масштабную закупку, что отражается на стоимости: за первый квартал пшеница подорожала в полтора раза.По мнению эксперта, если эскалация ситуации на Украине затянется, рост цен окажется еще существеннее. Прочие зерновые, например кукуруза, тоже подорожают из-за повышенного спроса, и это скажется на многих других товарах.В таких условиях развитые страны смогут так или иначе обеспечить себя необходимыми запасами, но остальные рискуют столкнулся с голодом, считает Кая. Тем не менее США все это только на руку, ведь для них продовольствие, наряду с нефтью и валютой, стало инструментом гегемонии еще в 1970-х. Тогда, благодаря дипломатическим мерам, Вашингтон существенно упрочил доминирование, а теперь всеми силами старается его сохранить. В ситуации с Украиной США активно призывают союзников отказаться от российских энергоресурсов и объясняют это политическими мотивами. Однако корень проблемы, по мнению эксперта, кроется в другом."Если Европа откажется от поставок природного газа из России, экспорт на континент газа из США (в виде СПГ) увеличится. Если сюда добавить и ожидаемый в мире дефицит продовольствия, то влияние американских зерновых корпораций станет еще больше, а это также будет способствовать сохранению валютной гегемонии доллара", — полагает Кая.В последнее время влияние в сфере продовольствия усилил также Китай, что может вывести его на лидирующие позиции, считает автор. В заключение он выразил мнение, что на фоне конфликта на Украине крупные игроки так или иначе будут максимально преследовать свои интересы.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220420/uchastie-1784401296.html

https://ria.ru/20220420/bioataki-1784402422.html

украина

россия

сша

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

украина, россия, сша, япония