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В Японии раскрыли, чем выгодно для США продолжение конфликта на Украине - РИА Новости, 20.04.2022
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В Японии раскрыли циничную выгоду для США в ситуации с Украиной
В Японии раскрыли, чем выгодно для США продолжение конфликта на Украине - РИА Новости, 20.04.2022
В Японии раскрыли циничную выгоду для США в ситуации с Украиной
Конфликт на Украине спровоцирует серьезный продовольственный кризис, из-за которого во многих странах может начаться голод, но Соединенным Штатам такое развитие РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T11:18
2022-04-20T12:50
украина
россия
сша
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Конфликт на Украине спровоцирует серьезный продовольственный кризис, из-за которого во многих странах может начаться голод, но Соединенным Штатам такое развитие событий выгодно. Об этом пишет экономист Кэйити Кая в статье для Shukan Gendai.Он напомнил, что Россия и Украина занимают высокие позиции в производстве пшеницы (первое и пятое место соответственно), обеспечивая 30 процентов мирового экспорта. При этом ощущаемый дефицит провоцирует масштабную закупку, что отражается на стоимости: за первый квартал пшеница подорожала в полтора раза.По мнению эксперта, если эскалация ситуации на Украине затянется, рост цен окажется еще существеннее. Прочие зерновые, например кукуруза, тоже подорожают из-за повышенного спроса, и это скажется на многих других товарах.В таких условиях развитые страны смогут так или иначе обеспечить себя необходимыми запасами, но остальные рискуют столкнулся с голодом, считает Кая. Тем не менее США все это только на руку, ведь для них продовольствие, наряду с нефтью и валютой, стало инструментом гегемонии еще в 1970-х. Тогда, благодаря дипломатическим мерам, Вашингтон существенно упрочил доминирование, а теперь всеми силами старается его сохранить. В ситуации с Украиной США активно призывают союзников отказаться от российских энергоресурсов и объясняют это политическими мотивами. Однако корень проблемы, по мнению эксперта, кроется в другом."Если Европа откажется от поставок природного газа из России, экспорт на континент газа из США (в виде СПГ) увеличится. Если сюда добавить и ожидаемый в мире дефицит продовольствия, то влияние американских зерновых корпораций станет еще больше, а это также будет способствовать сохранению валютной гегемонии доллара", — полагает Кая.В последнее время влияние в сфере продовольствия усилил также Китай, что может вывести его на лидирующие позиции, считает автор. В заключение он выразил мнение, что на фоне конфликта на Украине крупные игроки так или иначе будут максимально преследовать свои интересы.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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украина, россия, сша, япония
11:18 20.04.2022 (обновлено: 12:50 20.04.2022)
 
В Японии раскрыли, чем выгодно для США продолжение конфликта на Украине

Shūkan Gendai: риск нехватки продовольствия из-за ситуации на Украине играет на руку США

© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Конфликт на Украине спровоцирует серьезный продовольственный кризис, из-за которого во многих странах может начаться голод, но Соединенным Штатам такое развитие событий выгодно. Об этом пишет экономист Кэйити Кая в статье для Shukan Gendai.
Он напомнил, что Россия и Украина занимают высокие позиции в производстве пшеницы (первое и пятое место соответственно), обеспечивая 30 процентов мирового экспорта. При этом ощущаемый дефицит провоцирует масштабную закупку, что отражается на стоимости: за первый квартал пшеница подорожала в полтора раза.
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
02:51
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По мнению эксперта, если эскалация ситуации на Украине затянется, рост цен окажется еще существеннее. Прочие зерновые, например кукуруза, тоже подорожают из-за повышенного спроса, и это скажется на многих других товарах.
В таких условиях развитые страны смогут так или иначе обеспечить себя необходимыми запасами, но остальные рискуют столкнулся с голодом, считает Кая. Тем не менее США все это только на руку, ведь для них продовольствие, наряду с нефтью и валютой, стало инструментом гегемонии еще в 1970-х. Тогда, благодаря дипломатическим мерам, Вашингтон существенно упрочил доминирование, а теперь всеми силами старается его сохранить. В ситуации с Украиной США активно призывают союзников отказаться от российских энергоресурсов и объясняют это политическими мотивами. Однако корень проблемы, по мнению эксперта, кроется в другом.
"Если Европа откажется от поставок природного газа из России, экспорт на континент газа из США (в виде СПГ) увеличится. Если сюда добавить и ожидаемый в мире дефицит продовольствия, то влияние американских зерновых корпораций станет еще больше, а это также будет способствовать сохранению валютной гегемонии доллара", — полагает Кая.
В последнее время влияние в сфере продовольствия усилил также Китай, что может вывести его на лидирующие позиции, считает автор. В заключение он выразил мнение, что на фоне конфликта на Украине крупные игроки так или иначе будут максимально преследовать свои интересы.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Медицинское НИИ инфекционных заболеваний армии США - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
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