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Российская авиация поразила 73 военных объекта на Украине за ночь

Российская авиация поразила 73 военных объекта на Украине за ночь - РИА Новости, 20.04.2022

Российская авиация поразила 73 военных объекта на Украине за ночь

Оперативно-тактическая и армейская авиация российских Воздушно-космических сил за ночь поразила 73 украинских военных объекта, заявил в среду на брифинге... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T10:32

2022-04-20T10:32

2022-04-20T10:35

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в мире

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россия

игорь конашенков

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация российских Воздушно-космических сил за ночь поразила 73 украинских военных объекта, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 73 военных объекта Украины", - сказал Конашенков.Он отметил, что среди пораженных объектов четыре пункта управления, 57 мест скопления живой силы и украинской военной техники, семь опорных пунктов и четыре склада боеприпасов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, игорь конашенков