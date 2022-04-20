https://ria.ru/20220420/ukraina-1784429421.html
Российская авиация поразила 73 военных объекта на Украине за ночь
Российская авиация поразила 73 военных объекта на Украине за ночь - РИА Новости, 20.04.2022
Российская авиация поразила 73 военных объекта на Украине за ночь
Оперативно-тактическая и армейская авиация российских Воздушно-космических сил за ночь поразила 73 украинских военных объекта, заявил в среду на брифинге... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T10:32
2022-04-20T10:32
2022-04-20T10:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779392367_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_240de8138568fccb0a5d8252ddc4c582.jpg
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация российских Воздушно-космических сил за ночь поразила 73 украинских военных объекта, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 73 военных объекта Украины", - сказал Конашенков.Он отметил, что среди пораженных объектов четыре пункта управления, 57 мест скопления живой силы и украинской военной техники, семь опорных пунктов и четыре склада боеприпасов.
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779392367_333:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_580248c7381a2fdccc67e4a3c0a2d762.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, игорь конашенков
10:32 20.04.2022 (обновлено: 10:35 20.04.2022)
Российская авиация поразила 73 военных объекта на Украине за ночь
Минобороны: российская авиация поразила 73 военных объекта на Украине за ночь