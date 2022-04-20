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Российские средства ПВО сбили две "Точки-У" и шесть украинских БПЛА
Российские средства ПВО сбили две "Точки-У" и шесть украинских БПЛА - РИА Новости, 20.04.2022
Российские средства ПВО сбили две "Точки-У" и шесть украинских БПЛА
Средства противовоздушной обороны РФ сбили две тактические ракеты Украины "Точка-У", сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T10:28
2022-04-20T10:28
2022-04-20T10:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Средства противовоздушной обороны РФ сбили две тактические ракеты Украины "Точка-У", сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами Подвысокое, Чистоводовка, Яковенково, Покровское сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Также в районах Донецкое и Скилеватое сбиты в воздухе две тактические ракеты "Точка-У", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
10:28 20.04.2022 (обновлено: 10:33 20.04.2022)
Российские средства ПВО сбили две "Точки-У" и шесть украинских БПЛА
Минобороны: российские средства ПВО сбили две "Точки-У" и шесть украинских беспилотников