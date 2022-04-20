https://ria.ru/20220420/ukraina-1784428330.html

Российские средства ПВО сбили две "Точки-У" и шесть украинских БПЛА

Российские средства ПВО сбили две "Точки-У" и шесть украинских БПЛА - РИА Новости, 20.04.2022

Российские средства ПВО сбили две "Точки-У" и шесть украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны РФ сбили две тактические ракеты Украины "Точка-У", сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T10:28

2022-04-20T10:28

2022-04-20T10:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Средства противовоздушной обороны РФ сбили две тактические ракеты Украины "Точка-У", сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами Подвысокое, Чистоводовка, Яковенково, Покровское сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Также в районах Донецкое и Скилеватое сбиты в воздухе две тактические ракеты "Точка-У", - сказал он.

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков