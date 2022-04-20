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США взяли курс на военную эскалацию на Украине, считает диписточник - РИА Новости, 20.04.2022
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США взяли курс на военную эскалацию на Украине, считает диписточник
США взяли курс на военную эскалацию на Украине, считает диписточник - РИА Новости, 20.04.2022
США взяли курс на военную эскалацию на Украине, считает диписточник
В настоящий момент невозможно даже говорить о том, что США могли бы внести конструктивный вклад в переговоры РФ и Украины, Вашингтон однозначно взял курс на... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T09:22
2022-04-20T09:27
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В настоящий момент невозможно даже говорить о том, что США могли бы внести конструктивный вклад в переговоры РФ и Украины, Вашингтон однозначно взял курс на военную эскалацию конфликта, заявил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник в Москве."С учетом позиции, которую формулируют и на каждодневной основе воспроизводят американские официальные представители, я думаю, нет места для какого-то конструктивного вклада", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности подключения Вашингтона к российско-украинским переговорам."США однозначно взяли курс на военную эскалацию, накачивание киевского режима вооружениями. Воинственные заявления в целом, зачастую безответственные - это не та политическая среда, в которой можно вообще об этом говорить", - добавил собеседник агентства.
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в мире, украина, россия
09:22 20.04.2022 (обновлено: 09:27 20.04.2022)
 
США взяли курс на военную эскалацию на Украине, считает диписточник

Диписточник: США взяли курс на военную эскалацию на Украине, накачивая Киев вооружениями

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВоеннослужащий Вооруженных сил Украины
Военнослужащий Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Военнослужащий Вооруженных сил Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В настоящий момент невозможно даже говорить о том, что США могли бы внести конструктивный вклад в переговоры РФ и Украины, Вашингтон однозначно взял курс на военную эскалацию конфликта, заявил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник в Москве.
"С учетом позиции, которую формулируют и на каждодневной основе воспроизводят американские официальные представители, я думаю, нет места для какого-то конструктивного вклада", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности подключения Вашингтона к российско-украинским переговорам.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
08:51Сказано в эфире
"Первая причина – это ты". Захарова о словах Байдена про инфляцию в США
"США однозначно взяли курс на военную эскалацию, накачивание киевского режима вооружениями. Воинственные заявления в целом, зачастую безответственные - это не та политическая среда, в которой можно вообще об этом говорить", - добавил собеседник агентства.
 
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