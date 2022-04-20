https://ria.ru/20220420/ukraina-1784417419.html

США взяли курс на военную эскалацию на Украине, считает диписточник

США взяли курс на военную эскалацию на Украине, считает диписточник - РИА Новости, 20.04.2022

США взяли курс на военную эскалацию на Украине, считает диписточник

В настоящий момент невозможно даже говорить о том, что США могли бы внести конструктивный вклад в переговоры РФ и Украины, Вашингтон однозначно взял курс на... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T09:22

2022-04-20T09:22

2022-04-20T09:27

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В настоящий момент невозможно даже говорить о том, что США могли бы внести конструктивный вклад в переговоры РФ и Украины, Вашингтон однозначно взял курс на военную эскалацию конфликта, заявил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник в Москве."С учетом позиции, которую формулируют и на каждодневной основе воспроизводят американские официальные представители, я думаю, нет места для какого-то конструктивного вклада", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности подключения Вашингтона к российско-украинским переговорам."США однозначно взяли курс на военную эскалацию, накачивание киевского режима вооружениями. Воинственные заявления в целом, зачастую безответственные - это не та политическая среда, в которой можно вообще об этом говорить", - добавил собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/zakharova-1784414908.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия