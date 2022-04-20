https://ria.ru/20220420/ukraina-1784417419.html
США взяли курс на военную эскалацию на Украине, считает диписточник
США взяли курс на военную эскалацию на Украине, считает диписточник - РИА Новости, 20.04.2022
США взяли курс на военную эскалацию на Украине, считает диписточник
В настоящий момент невозможно даже говорить о том, что США могли бы внести конструктивный вклад в переговоры РФ и Украины, Вашингтон однозначно взял курс на... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T09:22
2022-04-20T09:22
2022-04-20T09:27
в мире
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781420957_0:100:3071:1828_1920x0_80_0_0_cbf77162229db1c52b4a8215025946cf.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В настоящий момент невозможно даже говорить о том, что США могли бы внести конструктивный вклад в переговоры РФ и Украины, Вашингтон однозначно взял курс на военную эскалацию конфликта, заявил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник в Москве."С учетом позиции, которую формулируют и на каждодневной основе воспроизводят американские официальные представители, я думаю, нет места для какого-то конструктивного вклада", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности подключения Вашингтона к российско-украинским переговорам."США однозначно взяли курс на военную эскалацию, накачивание киевского режима вооружениями. Воинственные заявления в целом, зачастую безответственные - это не та политическая среда, в которой можно вообще об этом говорить", - добавил собеседник агентства.
https://radiosputnik.ria.ru/20220420/zakharova-1784414908.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781420957_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_283b833d13fdd8b161778d52cd8459f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия
09:22 20.04.2022 (обновлено: 09:27 20.04.2022)
США взяли курс на военную эскалацию на Украине, считает диписточник
Диписточник: США взяли курс на военную эскалацию на Украине, накачивая Киев вооружениями