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Полянский рассказал о псевдомиротворческих призывах Запада по Украине - РИА Новости, 20.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/ukraina-1784397445.html
Полянский рассказал о псевдомиротворческих призывах Запада по Украине
Полянский рассказал о псевдомиротворческих призывах Запада по Украине - РИА Новости, 20.04.2022
Полянский рассказал о псевдомиротворческих призывах Запада по Украине
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал псевдомиротворческими призывы западных стран и структур к прекращению огня на Украине,... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T00:40
2022-04-20T00:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
евросоюз
россия
донбасс
дмитрий полянский
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ООН, 20 апр — РИА Новости. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал псевдомиротворческими призывы западных стран и структур к прекращению огня на Украине, ставящие целью перевооружение украинских сил во время паузы в боевых действиях.Дипломат подчеркнул, что "так или иначе задачи специальной военной операции по освобождению Донбасса, демилитаризации, денацификации Украины и устранению исходящих оттуда угроз России обязательно будут выполнены".Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/operatsiya-1784396406.html
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в мире, украина, евросоюз, россия, донбасс, дмитрий полянский
00:40 20.04.2022 (обновлено: 00:54 20.04.2022)
 
Полянский рассказал о псевдомиротворческих призывах Запада по Украине

Полянский назвал псевдомиротворческими призывы Запада к прекращению огня на Украине

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагмент осколочно-фугасной артиллерийской мины на территории воинской части ВСУ в Мариуполе
Фрагмент осколочно-фугасной артиллерийской мины на территории воинской части ВСУ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент осколочно-фугасной артиллерийской мины на территории воинской части ВСУ в Мариуполе. Архивное фото
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ООН, 20 апр — РИА Новости. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал псевдомиротворческими призывы западных стран и структур к прекращению огня на Украине, ставящие целью перевооружение украинских сил во время паузы в боевых действиях.

"Подобные тактические псевдомиротворческие призывы мы будем тщательно отделять от искреннего стремления помочь Украине принять единственно правильное и давно назревшее решение. <...> Чем быстрее это сделает Украина вопреки подбадривающим заклинаниям тех, кто хочет побольше нажиться на ее начавшейся в 2014 году трагедии, включая окончательно сбросившее маски руководство ЕС, тем лучше это будет для этой страны", — сказал Полянский на заседании СБ ООН.

Дипломат подчеркнул, что "так или иначе задачи специальной военной операции по освобождению Донбасса, демилитаризации, денацификации Украины и устранению исходящих оттуда угроз России обязательно будут выполнены".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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