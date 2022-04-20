00:40 20.04.2022 (обновлено: 00:54 20.04.2022)
Полянский рассказал о псевдомиротворческих призывах Запада по Украине
Полянский назвал псевдомиротворческими призывы Запада к прекращению огня на Украине
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагмент осколочно-фугасной артиллерийской мины на территории воинской части ВСУ в Мариуполе
Фрагмент осколочно-фугасной артиллерийской мины на территории воинской части ВСУ в Мариуполе. Архивное фото
ООН, 20 апр — РИА Новости. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал псевдомиротворческими призывы западных стран и структур к прекращению огня на Украине, ставящие целью перевооружение украинских сил во время паузы в боевых действиях.
"Подобные тактические псевдомиротворческие призывы мы будем тщательно отделять от искреннего стремления помочь Украине принять единственно правильное и давно назревшее решение. <...> Чем быстрее это сделает Украина вопреки подбадривающим заклинаниям тех, кто хочет побольше нажиться на ее начавшейся в 2014 году трагедии, включая окончательно сбросившее маски руководство ЕС, тем лучше это будет для этой страны", — сказал Полянский на заседании СБ ООН.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.