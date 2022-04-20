https://ria.ru/20220420/ukraina-1784397445.html

Полянский рассказал о псевдомиротворческих призывах Запада по Украине

Полянский рассказал о псевдомиротворческих призывах Запада по Украине - РИА Новости, 20.04.2022

Полянский рассказал о псевдомиротворческих призывах Запада по Украине

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал псевдомиротворческими призывы западных стран и структур к прекращению огня на Украине,... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T00:40

2022-04-20T00:40

2022-04-20T00:54

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ООН, 20 апр — РИА Новости. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал псевдомиротворческими призывы западных стран и структур к прекращению огня на Украине, ставящие целью перевооружение украинских сил во время паузы в боевых действиях.Дипломат подчеркнул, что "так или иначе задачи специальной военной операции по освобождению Донбасса, демилитаризации, денацификации Украины и устранению исходящих оттуда угроз России обязательно будут выполнены".Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/operatsiya-1784396406.html

украина

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донбасс

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в мире, украина, евросоюз, россия, донбасс, дмитрий полянский