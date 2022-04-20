https://ria.ru/20220420/udary-1784578899.html

Российские военные уничтожили более 150 украинских националистов

Российские военные уничтожили более 150 украинских националистов - РИА Новости, 20.04.2022

Российские военные уничтожили более 150 украинских националистов

ВКС России за день поразили ракетами 12 украинских военных объектов, в результате ударов погибли более 150 бойцов нацбатов, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T19:52

2022-04-20T19:52

2022-04-20T20:57

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784584306_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0f32199cf57ba4f343ac5e66ae46f210.jpg

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. ВКС России за день поразили ракетами 12 украинских военных объектов, в результате ударов погибли более 150 бойцов нацбатов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по 12 украинским военным объектам. <...> В результате ударов уничтожены более 150 националистов, пять установок реактивной системы залпового огня и восемь единиц бронетехники", — сказал он на брифинге.Поражены два пункта управления ВСУ в населенных пунктах Гусаровка и Андреевка, три района сосредоточения живой силы и украинской военной техники в Архангеловке, Краматорске и Селидово, а также шесть опорных пунктов формирований националистов в районе Попасной.Вблизи населенного пункта Языково также уничтожен зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", добавил генерал.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/ukraina-1784578629.html

https://ria.ru/20220419/tochka-u-1784237768.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о пораженных военных объектах ВСУ и сбитом украинском вертолете Вечерний брифинг Минобороны РФ 20/04: ВКС России в течение дня поразили 73 военных объекта Украины, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов; Российскими средствами ПВО в Донбассе сбит украинский вертолет Ми-8; Ракетными войсками РФ в течение дня нанесены удары по четырем пунктам управления ВСУ. ВС РФ высокоточными ракетами нанесли удары по 12 украинским военным объектам, в том числе по двум пунктам управления ВСУ, уничтожен ЗРК "Оса-АКМ"; ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 498 БЛА и 2 397 единиц бронетехники ВСУ. 2022-04-20T19:52 true PT1M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, украина