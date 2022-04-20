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В Словакии заявили об "участии" США в боевых действиях на Украине - РИА Новости, 20.04.2022
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В Словакии заявили об "участии" США в боевых действиях на Украине
В Словакии заявили об "участии" США в боевых действиях на Украине - РИА Новости, 20.04.2022
В Словакии заявили об "участии" США в боевых действиях на Украине
Поставляя вооружения и боеприпасы на Украину, США опосредованно участвуют в боевых действиях, заявил в интервью чешской газете Parlamentni listy словацкий... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T02:51
2022-04-20T02:51
джо байден
мария захарова
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россия
сша
в мире
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Поставляя вооружения и боеприпасы на Украину, США опосредованно участвуют в боевых действиях, заявил в интервью чешской газете Parlamentni listy словацкий политолог Эдуард Хмелар.По его мнению, Вашингтон намерено затягивает конфликт в своих геополитических интересах.Эксперт считает, что Штаты "спланировали все заранее", и военная операция на Украине "лишь упростила ситуацию для них". Собеседник предположил, что набольшие потери понесет Евросоюз."Я даже опасаюсь, что этот конфликт может лишить Европу значимости в мире. В Чехии и Словакии распространено мнение о том, что Россия постепенно теряет друзей. СМИ поддерживают иллюзию, что весь мир объединился против России, и она осталась в одиночестве. Но это полный нонсенс", — заключил политолог.На прошлой неделе президент Джо Байден заявил, что США выделят Киеву новый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов, в который включили артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты. В ответ российский МИД направил всем странам, включая Соединенные Штаты, ноту из-за поставок вооружений на Украину.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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джо байден, мария захарова, украина, россия, сша, в мире, словакия
02:51 20.04.2022
 
В Словакии заявили об "участии" США в боевых действиях на Украине

Политолог Хмелар приравнял поставки США вооружений на Украину к участию в боевых действиях

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Поставляя вооружения и боеприпасы на Украину, США опосредованно участвуют в боевых действиях, заявил в интервью чешской газете Parlamentni listy словацкий политолог Эдуард Хмелар.
По его мнению, Вашингтон намерено затягивает конфликт в своих геополитических интересах.
"Пентагон сам признает, что отправляет украинцам от восьми до десяти самолетов в день с оружием и боеприпасами. Значит, США участвуют в боевых действиях, пусть и опосредованно, то есть намеренно затягивают кровопролитие чужими руками!" — считает Хмелар.
Эксперт считает, что Штаты "спланировали все заранее", и военная операция на Украине "лишь упростила ситуацию для них". Собеседник предположил, что набольшие потери понесет Евросоюз.
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"Я даже опасаюсь, что этот конфликт может лишить Европу значимости в мире. В Чехии и Словакии распространено мнение о том, что Россия постепенно теряет друзей. СМИ поддерживают иллюзию, что весь мир объединился против России, и она осталась в одиночестве. Но это полный нонсенс", — заключил политолог.
На прошлой неделе президент Джо Байден заявил, что США выделят Киеву новый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов, в который включили артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты. В ответ российский МИД направил всем странам, включая Соединенные Штаты, ноту из-за поставок вооружений на Украину.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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В Минфине США заявили, что российский ВПК станет следующей целью санкций
 
Джо БайденМария ЗахароваУкраинаРоссияСШАВ миреСловакия
 
 
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