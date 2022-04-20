В Словакии заявили об "участии" США в боевых действиях на Украине
Политолог Хмелар приравнял поставки США вооружений на Украину к участию в боевых действиях
Государственный флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Поставляя вооружения и боеприпасы на Украину, США опосредованно участвуют в боевых действиях, заявил в интервью чешской газете Parlamentni listy словацкий политолог Эдуард Хмелар.
По его мнению, Вашингтон намерено затягивает конфликт в своих геополитических интересах.
"Пентагон сам признает, что отправляет украинцам от восьми до десяти самолетов в день с оружием и боеприпасами. Значит, США участвуют в боевых действиях, пусть и опосредованно, то есть намеренно затягивают кровопролитие чужими руками!" — считает Хмелар.
"Я даже опасаюсь, что этот конфликт может лишить Европу значимости в мире. В Чехии и Словакии распространено мнение о том, что Россия постепенно теряет друзей. СМИ поддерживают иллюзию, что весь мир объединился против России, и она осталась в одиночестве. Но это полный нонсенс", — заключил политолог.
На прошлой неделе президент Джо Байден заявил, что США выделят Киеву новый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов, в который включили артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты. В ответ российский МИД направил всем странам, включая Соединенные Штаты, ноту из-за поставок вооружений на Украину.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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