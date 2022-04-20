https://ria.ru/20220420/tseny-1784582324.html

В России замедлился рост цен на гречку, подсолнечное масло, соль и чай

В России замедлился рост цен на гречку, подсолнечное масло, соль и чай - РИА Новости, 20.04.2022

В России замедлился рост цен на гречку, подсолнечное масло, соль и чай

Рост цен на чай, гречку, подсолнечное масло, рис и соль в России с период с 9 по 15 апреля замедлился, сахар начал дешеветь впервые с марта, следует из данных... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T20:13

2022-04-20T20:13

2022-04-20T20:23

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экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

цены

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Рост цен на чай, гречку, подсолнечное масло, рис и соль в России с период с 9 по 15 апреля замедлился, сахар начал дешеветь впервые с марта, следует из данных Росстата.Гречка на отчетной неделе выросла в цене в среднем на 0,85%, тогда как за предыдущий период, со 2 по 8 апреля, она подорожала на 1,55%, а с начала года - на 17,12%. Согласно данным статведомства, рис стал дороже на 1,98% (на предыдущей неделе - на 2,69%, с начала года - на 21,33%), пшенная крупа - на 1,13% (со 2 по 8 апреля - на 1,22%, с начала года - на 7,45%).Цена на подсолнечное масло выросла на 0,76% против 1,3% на предшествующей неделе, с начала года - на 9,62%. Сахар-песок в РФ за период с 9 по 15 апреля подешевел на 0,34%, впервые с марта прошлого года; ранее, со 2 по 8 апреля, сахар стал дороже в среднем на 0,94%, а с начала года - на 52,98%. Черный чай вырос в цене на 1,6% (неделей ранее - на 2,18%, с начала года - на 17,6%), соль - выросла в цене на 1,05% (неделей ранее - на 1,57%, с начала года - на 20,54%).Цена на охлажденные и мороженые куры в среднем по стране выросла на 0,86%. За предыдущую неделю мясо кур подорожало на 1,6%, а с начала года по 15 апреля - на 4,01%. Свинина подешевела на 0,26% (неделей ранее цена на нее выросла на 0,2%, с начала года - на 3,2%). Яйца в среднем по России за отчетный период выросли в цене на 0,26% (со 2 по 8 апреля - на 0,88%, с начала года - на 2,79%).Пшеничная мука с 9 по 15 апреля подорожала на 0,72% (с начала года - на 13%), черный хлеб - на 0,45% (с начала года - на 6,31%), макаронные изделия стали дороже на 0,66% (с начала года - на 15,29%). Вермишель выросла в цене на 0,81% (с начала года – на 14,47%), белый хлеб - на 0,49% (с начала года - на 8,13%).В среднем за отчетную неделю огурцы подорожали на 1,33% (неделей ранее цена на них упала на 5%, а с начала года - на 3,34%). Капуста, напротив, подешевела сразу на 4% (со 2 по 8 апреля она выросла в цене на 2,39%, с начала года - на 77,88%). В целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период в среднем понизились на 0,9%.В свою очередь, свекла подорожала на 2,78% против 7,44% на предшествующей неделе, с начала года - на 51,82%). Морковь в среднем по России за отчетный период выросла в цене на 0,47% (со 2 по 8 апреля - на 3,37%, с начала года - на 56,08%), картофель - на 1,05% против 3,62% неделей ранее, а с начала года по 15 апреля - на 22,34%.Помидоры на отчетной неделе стали дешевле на 5,62%, на прошлой - на 5,26%, но с начала года цена на них выросла на 40,24%. Яблоки дорожали меньшими темпами - на 2,01% против 3,14%. Продолжают дешеветь бананы: цена на них стала ниже на 2,31% (неделей ранее - на 4,78%). С начала года яблоки стали дороже на 26,33%, бананы - на 45,45%.

https://ria.ru/20220418/spros-1784125611.html

https://ria.ru/20220418/prodazhi-1784090740.html

https://ria.ru/20220413/produkty-1783272873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

продукты, экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены