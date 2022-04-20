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"Топливная инфляция" в Германии подскочила до максимума за 50 лет - РИА Новости, 20.04.2022
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"Топливная инфляция" в Германии подскочила до максимума за 50 лет
"Топливная инфляция" в Германии подскочила до максимума за 50 лет - РИА Новости, 20.04.2022
"Топливная инфляция" в Германии подскочила до максимума за 50 лет
Стоимость моторного топлива в Германии демонстрирует максимальный годовой прирост за последние 50 лет, сообщило Федеральное статистическое бюро страны... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T14:28
2022-04-20T14:28
в мире
германия
экономика
destatis
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Стоимость моторного топлива в Германии демонстрирует максимальный годовой прирост за последние 50 лет, сообщило Федеральное статистическое бюро страны (Destatis).Destatis проанализировало динамику "цен на заправках" Германии начиная с топливного кризиса на Западе, вызванного резким ростом нефтяных цен 1973-1974 годов."Динамика цен на энергоносители в контексте кризиса COVID-19 стала еще более ярко выраженной в результате войны России на Украине. Текущий рост цен на энергоносители можно отчасти сравнить с динамикой цен во время предыдущих кризисов. Однако анализ Destatis показывает различия... Оказалось, что годовой рост цен на моторное топливо в прошлые десятилетия никогда не был таким значительным, как в марте 2022 года", - говорится в сообщении статбюро.Так, по данным Destatis, бензин высшего класса подорожал по итогам марта за год на 41,9%, дизельное топливо - на 62,6%, а светлый мазут вырос в цене почти в два с половиной раза. В среднем же моторное топливо подорожало за год на 47,4%.
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в мире, германия, экономика, destatis
14:28 20.04.2022
 
"Топливная инфляция" в Германии подскочила до максимума за 50 лет

В Германии цены на энергоносители показали максимальный за 50 лет годовой прирост

© AP Photo / Martin MeissnerАвтозаправочная станции в Германии
Автозаправочная станции в Германии - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Martin Meissner
Автозаправочная станции в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Стоимость моторного топлива в Германии демонстрирует максимальный годовой прирост за последние 50 лет, сообщило Федеральное статистическое бюро страны (Destatis).
Destatis проанализировало динамику "цен на заправках" Германии начиная с топливного кризиса на Западе, вызванного резким ростом нефтяных цен 1973-1974 годов.
"Динамика цен на энергоносители в контексте кризиса COVID-19 стала еще более ярко выраженной в результате войны России на Украине. Текущий рост цен на энергоносители можно отчасти сравнить с динамикой цен во время предыдущих кризисов. Однако анализ Destatis показывает различия... Оказалось, что годовой рост цен на моторное топливо в прошлые десятилетия никогда не был таким значительным, как в марте 2022 года", - говорится в сообщении статбюро.
Так, по данным Destatis, бензин высшего класса подорожал по итогам марта за год на 41,9%, дизельное топливо - на 62,6%, а светлый мазут вырос в цене почти в два с половиной раза. В среднем же моторное топливо подорожало за год на 47,4%.
Табло с повышенными ценами на бензин в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 21:51
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