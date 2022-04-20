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В Калининграде рассказали о ситуации с транзитом через Литву - РИА Новости, 20.04.2022
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В Калининграде рассказали о ситуации с транзитом через Литву
В Калининграде рассказали о ситуации с транзитом через Литву - РИА Новости, 20.04.2022
В Калининграде рассказали о ситуации с транзитом через Литву
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил РИА Новости, что контроль транзита, усиленный Литвой с начала спецоперации на Украине, сейчас вернулся... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T03:21
2022-04-20T12:42
литва
калининград
россия
антон алиханов
калининградская область
в мире
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КАЛИНИНГРАД, 20 апр – РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил РИА Новости, что контроль транзита, усиленный Литвой с начала спецоперации на Украине, сейчас вернулся к обычному режиму."Несомненно, они усилили контроль транзита, мы это почувствовали примерно четыре недели назад. Сейчас все вернулось, можно сказать, к обычному режиму", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, сбылись ли обещания Литвы усилить охрану транзита в Калининград, вплоть до сопровождения перевозчиков вертолетами."Если в какой-то момент времени досматривали чуть ли не каждую машину, прогоняли через всю специальную технику, сейчас немного попроще стало, мы вернулись на те уровни по количеству машин, пропускаемых в день, которые мы видели и до", - пояснил глава региона.По мнению губернатора, Литве, помимо сопровождения российских транзитных поездов, и так "есть, на что потратить ресурсы"."Несколько сотен автомобилей ежедневно пересекает границу, следить за ними всеми очень странно, на мой взгляд", - резюмировал Алиханов.Ранее сообщалось, что Литва планировала усилить контроль над поездами, следующими транзитом через территорию России из Калининградской области. На эти цели Литва запросила дополнительное финансирование в Европейской комиссии: 24 млн евро, в частности, для приобретения вертолётов, а также оборудования для слежения. Сейчас на все поезда, которые следуют транзитом в Калининград и обратно, при въезде в Литву устанавливают специальные отслеживающие устройства, которые позволяют вести дистанционное наблюдение. Всего на транзитном маршруте установлены около 150 камер слежения. Сообщалось, что Литва хотела увеличить их количество.Также транзитные поезда могут выборочно сопровождаться вертолётами. Отмечалось, что Литва планировала вести такой контроль постоянно, во время всего транзита.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220419/granitsa-1784215396.html
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литва, калининград, россия, антон алиханов, калининградская область, в мире
03:21 20.04.2022 (обновлено: 12:42 20.04.2022)
 
В Калининграде рассказали о ситуации с транзитом через Литву

Губернатор Калининградской области Алиханов: Литва контролирует транзит в обычном режиме

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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КАЛИНИНГРАД, 20 апр – РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил РИА Новости, что контроль транзита, усиленный Литвой с начала спецоперации на Украине, сейчас вернулся к обычному режиму.
"Несомненно, они усилили контроль транзита, мы это почувствовали примерно четыре недели назад. Сейчас все вернулось, можно сказать, к обычному режиму", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, сбылись ли обещания Литвы усилить охрану транзита в Калининград, вплоть до сопровождения перевозчиков вертолетами.
"Если в какой-то момент времени досматривали чуть ли не каждую машину, прогоняли через всю специальную технику, сейчас немного попроще стало, мы вернулись на те уровни по количеству машин, пропускаемых в день, которые мы видели и до", - пояснил глава региона.
По мнению губернатора, Литве, помимо сопровождения российских транзитных поездов, и так "есть, на что потратить ресурсы".
"Несколько сотен автомобилей ежедневно пересекает границу, следить за ними всеми очень странно, на мой взгляд", - резюмировал Алиханов.
Ранее сообщалось, что Литва планировала усилить контроль над поездами, следующими транзитом через территорию России из Калининградской области. На эти цели Литва запросила дополнительное финансирование в Европейской комиссии: 24 млн евро, в частности, для приобретения вертолётов, а также оборудования для слежения. Сейчас на все поезда, которые следуют транзитом в Калининград и обратно, при въезде в Литву устанавливают специальные отслеживающие устройства, которые позволяют вести дистанционное наблюдение. Всего на транзитном маршруте установлены около 150 камер слежения. Сообщалось, что Литва хотела увеличить их количество.
Также транзитные поезда могут выборочно сопровождаться вертолётами. Отмечалось, что Литва планировала вести такой контроль постоянно, во время всего транзита.
Читайте полный текст интервью >>>
Российский пограничник - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
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В Калининграде оценили возможность закрытия границы с Литвой
 
ЛитваКалининградРоссияАнтон АлихановКалининградская областьВ мире
 
 
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