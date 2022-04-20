https://ria.ru/20220420/torgovlya-1784487929.html
Россия и Армения найдут пути увеличения взаимной торговли, заявил Пашинян
Россия и Армения найдут пути увеличения взаимной торговли, заявил Пашинян - РИА Новости, 20.04.2022
Россия и Армения найдут пути увеличения взаимной торговли, заявил Пашинян
Перед Москвой и Ереваном стоят общие вызовы, важно попробовать использовать открывающиеся возможности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T14:12
2022-04-20T14:12
2022-04-20T14:13
армения
никол пашинян
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Перед Москвой и Ереваном стоят общие вызовы, важно попробовать использовать открывающиеся возможности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным."Я думаю, что в текущей ситуации у нас появляются общие вызовы. Но есть еще и возможности, которые нужно зарегистрировать, попробовать использовать эти возможности", - сказал он.Пашинян также поблагодарил Россию за решения, которые поддержали Армению в вопросе продовольственной безопасности."Это очень важно для нас. Благодарю правительство Российской Федерации. Я уверен, что мы в будущем тоже будем очень эффективно сотрудничать и найдем новые пути и решения для дальнейшего повышения взаимного товарооборота и взаимной торговли", - отметил он.
https://ria.ru/20220420/armeniya-1784360285.html
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армения, никол пашинян, михаил мишустин, экономика
14:12 20.04.2022 (обновлено: 14:13 20.04.2022)
Россия и Армения найдут пути увеличения взаимной торговли, заявил Пашинян
Никол Пашинян заявил, что Россия и Армения найдут новые пути увеличения взаимной торговли
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Перед Москвой и Ереваном стоят общие вызовы, важно попробовать использовать открывающиеся возможности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным.
"Я думаю, что в текущей ситуации у нас появляются общие вызовы. Но есть еще и возможности, которые нужно зарегистрировать, попробовать использовать эти возможности", - сказал он.
Пашинян также поблагодарил Россию
за решения, которые поддержали Армению
в вопросе продовольственной безопасности.
"Это очень важно для нас. Благодарю правительство Российской Федерации. Я уверен, что мы в будущем тоже будем очень эффективно сотрудничать и найдем новые пути и решения для дальнейшего повышения взаимного товарооборота и взаимной торговли", - отметил он.