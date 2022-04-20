https://ria.ru/20220420/torgovlya-1784428566.html

Собянин утвердил меры поддержки нестационарной торговли в Москве

Собянин утвердил меры поддержки нестационарной торговли в Москве - РИА Новости, 20.04.2022

Собянин утвердил меры поддержки нестационарной торговли в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки нестационарной торговли, размеры обеспечительных платежей для владельцев нестационарных торговых объектов... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T10:29

2022-04-20T10:29

2022-04-20T10:40

экономика

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки нестационарной торговли, размеры обеспечительных платежей для владельцев нестационарных торговых объектов (НТО) будут снижены с шести до одного ежемесячного платежа, поддержку получат владельцы 3500 НТО, осуществляющих торговлю товарами повседневного спроса, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы."Размеры обеспечительных платежей для владельцев нестационарных торговых объектов (НТО) будут снижены с шести до одного ежемесячного платежа, сложившегося по результатам торгов, проведенных до 5 апреля 2022 года. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.Ранее внесённые предпринимателями средства будут зачтены в счёт текущих платежей, что фактически означает освобождение НТО от платы в бюджет в течение 5 месяцев 2022 года."Поддержку получат владельцы 3 500 НТО, осуществляющих торговлю товарами повседневного спроса: мороженое, напитки, цветы, овощи-фрукты, хлебобулочные изделия. Решение о снижении обеспечительных платежей было принято по просьбам владельцев нестационарных торговых объектов и является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления", - говорится в сообщении.Ранее правительством Москвы был принят ряд решений о поддержке нестационарной торговли, включая продление договоров на осуществление торговой деятельности в НТО до 31 декабря 2023 года без проведения торгов, а также отмену в 2022 году индексации платежей на коэффициент-дефлятор.

https://ria.ru/20220414/lekarstva-1783524245.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, москва, сергей собянин