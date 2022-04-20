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Собянин утвердил меры поддержки нестационарной торговли в Москве - РИА Новости, 20.04.2022
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Собянин утвердил меры поддержки нестационарной торговли в Москве
Собянин утвердил меры поддержки нестационарной торговли в Москве - РИА Новости, 20.04.2022
Собянин утвердил меры поддержки нестационарной торговли в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки нестационарной торговли, размеры обеспечительных платежей для владельцев нестационарных торговых объектов... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T10:29
2022-04-20T10:40
экономика
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки нестационарной торговли, размеры обеспечительных платежей для владельцев нестационарных торговых объектов (НТО) будут снижены с шести до одного ежемесячного платежа, поддержку получат владельцы 3500 НТО, осуществляющих торговлю товарами повседневного спроса, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы."Размеры обеспечительных платежей для владельцев нестационарных торговых объектов (НТО) будут снижены с шести до одного ежемесячного платежа, сложившегося по результатам торгов, проведенных до 5 апреля 2022 года. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.Ранее внесённые предпринимателями средства будут зачтены в счёт текущих платежей, что фактически означает освобождение НТО от платы в бюджет в течение 5 месяцев 2022 года."Поддержку получат владельцы 3 500 НТО, осуществляющих торговлю товарами повседневного спроса: мороженое, напитки, цветы, овощи-фрукты, хлебобулочные изделия. Решение о снижении обеспечительных платежей было принято по просьбам владельцев нестационарных торговых объектов и является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления", - говорится в сообщении.Ранее правительством Москвы был принят ряд решений о поддержке нестационарной торговли, включая продление договоров на осуществление торговой деятельности в НТО до 31 декабря 2023 года без проведения торгов, а также отмену в 2022 году индексации платежей на коэффициент-дефлятор.
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экономика, москва, сергей собянин
10:29 20.04.2022 (обновлено: 10:40 20.04.2022)
 
Собянин утвердил меры поддержки нестационарной торговли в Москве

Владельцам 3500 объектов нестационарной торговли в Москве окажут поддержку

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПокупатели на кассе
Покупатели на кассе - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Покупатели на кассе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки нестационарной торговли, размеры обеспечительных платежей для владельцев нестационарных торговых объектов (НТО) будут снижены с шести до одного ежемесячного платежа, поддержку получат владельцы 3500 НТО, осуществляющих торговлю товарами повседневного спроса, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
"Размеры обеспечительных платежей для владельцев нестационарных торговых объектов (НТО) будут снижены с шести до одного ежемесячного платежа, сложившегося по результатам торгов, проведенных до 5 апреля 2022 года. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.
Ранее внесённые предпринимателями средства будут зачтены в счёт текущих платежей, что фактически означает освобождение НТО от платы в бюджет в течение 5 месяцев 2022 года.
"Поддержку получат владельцы 3 500 НТО, осуществляющих торговлю товарами повседневного спроса: мороженое, напитки, цветы, овощи-фрукты, хлебобулочные изделия. Решение о снижении обеспечительных платежей было принято по просьбам владельцев нестационарных торговых объектов и является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления", - говорится в сообщении.
Ранее правительством Москвы был принят ряд решений о поддержке нестационарной торговли, включая продление договоров на осуществление торговой деятельности в НТО до 31 декабря 2023 года без проведения торгов, а также отмену в 2022 году индексации платежей на коэффициент-дефлятор.
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