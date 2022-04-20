https://ria.ru/20220420/tiktok-1784424083.html
TikTok вновь появился в российском App Store под своим поисковым запросом
TikTok вновь появился в российском App Store под своим поисковым запросом - РИА Новости, 20.04.2022
TikTok вновь появился в российском App Store под своим поисковым запросом
Приложение китайской социальной сети TikTok вновь стало появляться в поисковой выдаче российского App Store при вводе его названия, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T10:09
2022-04-20T10:09
2022-04-20T10:25
tiktok
app store
россия
технологии
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Приложение китайской социальной сети TikTok вновь стало появляться в поисковой выдаче российского App Store при вводе его названия, передает корреспондент РИА Новости.Во вторник приложение социальной сети пропало из поисковой выдачи в App Store. При этом его можно было найти при вводе в поисковую строку названия другой социальной сети - "Likee".В марте президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
tiktok, app store, россия, технологии
10:09 20.04.2022 (обновлено: 10:25 20.04.2022)
TikTok вновь появился в российском App Store под своим поисковым запросом
TikTok вновь стал появляться в российском App Store под своим поисковым запросом