https://ria.ru/20220420/tiktok-1784424083.html

TikTok вновь появился в российском App Store под своим поисковым запросом

TikTok вновь появился в российском App Store под своим поисковым запросом - РИА Новости, 20.04.2022

TikTok вновь появился в российском App Store под своим поисковым запросом

Приложение китайской социальной сети TikTok вновь стало появляться в поисковой выдаче российского App Store при вводе его названия, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T10:09

2022-04-20T10:09

2022-04-20T10:25

tiktok

app store

россия

технологии

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Приложение китайской социальной сети TikTok вновь стало появляться в поисковой выдаче российского App Store при вводе его названия, передает корреспондент РИА Новости.Во вторник приложение социальной сети пропало из поисковой выдачи в App Store. При этом его можно было найти при вводе в поисковую строку названия другой социальной сети - "Likee".В марте президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).

https://ria.ru/20220125/blogery-1769410288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

tiktok, app store, россия, технологии