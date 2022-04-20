https://ria.ru/20220420/tiktok-1784399339.html
TikTok вновь доступен в российском App Store
TikTok вновь доступен в российском App Store - РИА Новости, 20.04.2022
TikTok вновь доступен в российском App Store
Приложение китайской социальной сети TikTok доступно в российском App Store, но только при вводе поискового запроса "Likee", сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T01:27
2022-04-20T01:27
2022-04-20T01:27
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Приложение китайской социальной сети TikTok доступно в российском App Store, но только при вводе поискового запроса "Likee", сообщает корреспондент РИА Новости.Во вторник приложение социальной сети пропало из поисковой выдачи в App Store, при этом оно все ещё доступно в Google Play.Теперь приложение можно найти App Store при вводе в поисковую строку маркетплейса слова "Likee". Это название соцсети, где можно создавать и распространять короткие музыкальные клипы со спецэффектами и дополненной реальностью.В марте президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).
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технологии, общество, россия, tiktok, google
TikTok вновь доступен в российском App Store
Приложение китайской социальной сети TikTok вновь доступно в российском App Store