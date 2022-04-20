09:54 20.04.2022 (обновлено: 11:26 20.04.2022)
На Урале разгромили ячейку исламистов из "Хизб ут-Тахрир"*
ФСБ разгромила на Урале ячейку исламистов из "Хизб ут-Тахрир"*, вербовавшую мигрантов
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Спецслужбы разгромили на Урале ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщила ФСБ.
"В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России на территории Свердловской области нейтрализована законспирированная ячейка, состоящая из пяти граждан стран Центрально-Азиатского региона", — говорится в релизе.
По указанию зарубежных эмиссаров задержанные пропагандировали идеологию "Хизб ут-Тахрир"* и вербовали местных мусульман и трудовых мигрантов.
Дома у исламистов изъяли запрещенные пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации.
Возбуждено уголовное дело.
"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в некоторых странах мира признана террористической. В России ее деятельность в 2003 году запретил Верховный суд.
Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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