https://ria.ru/20220420/terroristy-1784421763.html

На Урале разгромили ячейку исламистов из "Хизб ут-Тахрир"*

На Урале разгромили ячейку исламистов из "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 20.04.2022

На Урале разгромили ячейку исламистов из "Хизб ут-Тахрир"*

Спецслужбы разгромили на Урале ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщила ФСБ. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T09:54

2022-04-20T09:54

2022-04-20T11:26

происшествия

россия

свердловская область

поволжье

хизб ут-тахрир аль-ислами

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Спецслужбы разгромили на Урале ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщила ФСБ.По указанию зарубежных эмиссаров задержанные пропагандировали идеологию "Хизб ут-Тахрир"* и вербовали местных мусульман и трудовых мигрантов.Дома у исламистов изъяли запрещенные пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации.Возбуждено уголовное дело."Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в некоторых странах мира признана террористической. В России ее деятельность в 2003 году запретил Верховный суд.Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220413/terroristy-1783256133.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220418/fsb-1784058767.html

россия

свердловская область

поволжье

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание исламистов из запрещенной ячейки "Хизб ут-Тахрир" на Урале Спецназ задержал исламистов из запрещенной "Хизб ут-Тахрир" на Урале. 2022-04-20T09:54 true PT1M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, свердловская область, поволжье, хизб ут-тахрир аль-ислами, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)