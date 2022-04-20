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На Урале разгромили ячейку исламистов из "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 20.04.2022
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На Урале разгромили ячейку исламистов из "Хизб ут-Тахрир"*
На Урале разгромили ячейку исламистов из "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 20.04.2022
На Урале разгромили ячейку исламистов из "Хизб ут-Тахрир"*
Спецслужбы разгромили на Урале ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщила ФСБ. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T09:54
2022-04-20T11:26
происшествия
россия
свердловская область
поволжье
хизб ут-тахрир аль-ислами
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Спецслужбы разгромили на Урале ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщила ФСБ.По указанию зарубежных эмиссаров задержанные пропагандировали идеологию "Хизб ут-Тахрир"* и вербовали местных мусульман и трудовых мигрантов.Дома у исламистов изъяли запрещенные пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации.Возбуждено уголовное дело."Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в некоторых странах мира признана террористической. В России ее деятельность в 2003 году запретил Верховный суд.Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220413/terroristy-1783256133.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220418/fsb-1784058767.html
россия
свердловская область
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Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Задержание исламистов из запрещенной ячейки "Хизб ут-Тахрир" на Урале
Спецназ задержал исламистов из запрещенной "Хизб ут-Тахрир" на Урале.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, свердловская область, поволжье, хизб ут-тахрир аль-ислами, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
09:54 20.04.2022 (обновлено: 11:26 20.04.2022)
 
На Урале разгромили ячейку исламистов из "Хизб ут-Тахрир"*

ФСБ разгромила на Урале ячейку исламистов из "Хизб ут-Тахрир"*, вербовавшую мигрантов

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Спецслужбы разгромили на Урале ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщила ФСБ.
"В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России на территории Свердловской области нейтрализована законспирированная ячейка, состоящая из пяти граждан стран Центрально-Азиатского региона", — говорится в релизе.
По указанию зарубежных эмиссаров задержанные пропагандировали идеологию "Хизб ут-Тахрир"* и вербовали местных мусульман и трудовых мигрантов.
Дома у исламистов изъяли запрещенные пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации.
Возбуждено уголовное дело.
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"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в некоторых странах мира признана террористической. В России ее деятельность в 2003 году запретил Верховный суд.
Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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ПроисшествияРоссияСвердловская областьПоволжьеХизб ут-Тахрир аль-ИсламиФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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