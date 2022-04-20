https://ria.ru/20220420/terroristy-1784405670.html

Киев не выдавал террористов, ссылаясь на госдеп США и ЕСПЧ

Киев не выдавал террористов, ссылаясь на госдеп США и ЕСПЧ - РИА Новости, 20.04.2022

Киев не выдавал террористов, ссылаясь на госдеп США и ЕСПЧ

Украина под разными предлогами, в том числе ссылаясь на реестр Госдепартамента США, не выдавала России и другим странам разыскиваемых ими участников... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T05:39

2022-04-20T05:39

2022-04-20T05:39

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исламское государство

узбекистан

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ХЕРСОН, 20 апр – РИА Новости. Украина под разными предлогами, в том числе ссылаясь на реестр Госдепартамента США, не выдавала России и другим странам разыскиваемых ими участников международных террористических организаций, следует из документов Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины и офиса Генпрокурора, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Эти документы погранслужбы и прокуратуры Украины, обнаруженные сотрудниками российских силовых ведомств, доказывают неисполнение Киевом взятых на себя международных обязательств по выдаче преступников, в том числе участвовавших в карательной операции на Донбассе и находящихся в международном розыске, пояснил РИА Новости сотрудник российских силовых структур.Так, из документов следует, что Вильнур Сагадатгареев, 1989 г.р., в 2013-2018 годах участвовал в деятельности террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, отмечается в найденном сейчас постановлении офиса Генпрокурора Украины. Но поскольку на Украине "Хизб ут-Тахрир"* считается "международной исламской партией, деятельность которой основана на законах ислама", использующей "исключительно мирные средства", и при этом не входит в список иностранных террористических организаций Госдепартамента США, Сагадатгареева было решено не выдавать России.Ташкент не добился от Киева выдачи Абдухафиза Холмуродова, участника запрещенной в Узбекистане и России террористической организации "Исламское движение Узбекистана"* (в 2014 году сообщалось, что эта структура приняла решение войти в состав террористической организации "Исламское государство"*). Офис Генпрокурора Украины сослался на вердикт Европейского суда по правам человека о том, что обвинения в адрес Холмуродова со стороны узбекских правоохранителей, "имеют, несомненно, политический и религиозный характер". Поэтому Холмуродова было решено не выдавать якобы по соображениям гуманитарного характера.Не был выдан Узбекистану и Равшан Каххаров, 1969 г.р., участник экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*. Офис Генпрокурора Украины счел, что Ташкент якобы предоставил недостаточно материалов для его экстрадиции.*Террористические организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20220413/terroristy-1783256133.html

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в мире, украина, киев, россия, исламское движение узбекистана, государственный департамент сша, исламское государство, узбекистан