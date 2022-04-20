Рейтинг@Mail.ru
Киев не выдавал террористов, ссылаясь на госдеп США и ЕСПЧ - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220420/terroristy-1784405670.html
Киев не выдавал террористов, ссылаясь на госдеп США и ЕСПЧ
Киев не выдавал террористов, ссылаясь на госдеп США и ЕСПЧ - РИА Новости, 20.04.2022
Киев не выдавал террористов, ссылаясь на госдеп США и ЕСПЧ
Украина под разными предлогами, в том числе ссылаясь на реестр Госдепартамента США, не выдавала России и другим странам разыскиваемых ими участников... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T05:39
2022-04-20T05:39
в мире
украина
киев
россия
исламское движение узбекистана
государственный департамент сша
исламское государство
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772759856_0:17:3074:1746_1920x0_80_0_0_5c9a2ab97c2551acc37512068b887f67.jpg
ХЕРСОН, 20 апр – РИА Новости. Украина под разными предлогами, в том числе ссылаясь на реестр Госдепартамента США, не выдавала России и другим странам разыскиваемых ими участников международных террористических организаций, следует из документов Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины и офиса Генпрокурора, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Эти документы погранслужбы и прокуратуры Украины, обнаруженные сотрудниками российских силовых ведомств, доказывают неисполнение Киевом взятых на себя международных обязательств по выдаче преступников, в том числе участвовавших в карательной операции на Донбассе и находящихся в международном розыске, пояснил РИА Новости сотрудник российских силовых структур.Так, из документов следует, что Вильнур Сагадатгареев, 1989 г.р., в 2013-2018 годах участвовал в деятельности террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, отмечается в найденном сейчас постановлении офиса Генпрокурора Украины. Но поскольку на Украине "Хизб ут-Тахрир"* считается "международной исламской партией, деятельность которой основана на законах ислама", использующей "исключительно мирные средства", и при этом не входит в список иностранных террористических организаций Госдепартамента США, Сагадатгареева было решено не выдавать России.Ташкент не добился от Киева выдачи Абдухафиза Холмуродова, участника запрещенной в Узбекистане и России террористической организации "Исламское движение Узбекистана"* (в 2014 году сообщалось, что эта структура приняла решение войти в состав террористической организации "Исламское государство"*). Офис Генпрокурора Украины сослался на вердикт Европейского суда по правам человека о том, что обвинения в адрес Холмуродова со стороны узбекских правоохранителей, "имеют, несомненно, политический и религиозный характер". Поэтому Холмуродова было решено не выдавать якобы по соображениям гуманитарного характера.Не был выдан Узбекистану и Равшан Каххаров, 1969 г.р., участник экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*. Офис Генпрокурора Украины счел, что Ташкент якобы предоставил недостаточно материалов для его экстрадиции.*Террористические организации, запрещенные в России.
https://ria.ru/20220413/terroristy-1783256133.html
украина
киев
россия
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772759856_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_8d97712d230d081205b21df5c307bc93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, исламское движение узбекистана, государственный департамент сша, исламское государство, узбекистан
05:39 20.04.2022
 
Киев не выдавал террористов, ссылаясь на госдеп США и ЕСПЧ

Киев не выдавал террористов Москве и Ташкенту, ссылаясь на госдеп США и ЕСПЧ

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 20 апр – РИА Новости. Украина под разными предлогами, в том числе ссылаясь на реестр Госдепартамента США, не выдавала России и другим странам разыскиваемых ими участников международных террористических организаций, следует из документов Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины и офиса Генпрокурора, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Эти документы погранслужбы и прокуратуры Украины, обнаруженные сотрудниками российских силовых ведомств, доказывают неисполнение Киевом взятых на себя международных обязательств по выдаче преступников, в том числе участвовавших в карательной операции на Донбассе и находящихся в международном розыске, пояснил РИА Новости сотрудник российских силовых структур.
Так, из документов следует, что Вильнур Сагадатгареев, 1989 г.р., в 2013-2018 годах участвовал в деятельности террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, отмечается в найденном сейчас постановлении офиса Генпрокурора Украины. Но поскольку на Украине "Хизб ут-Тахрир"* считается "международной исламской партией, деятельность которой основана на законах ислама", использующей "исключительно мирные средства", и при этом не входит в список иностранных террористических организаций Госдепартамента США, Сагадатгареева было решено не выдавать России.
Ташкент не добился от Киева выдачи Абдухафиза Холмуродова, участника запрещенной в Узбекистане и России террористической организации "Исламское движение Узбекистана"* (в 2014 году сообщалось, что эта структура приняла решение войти в состав террористической организации "Исламское государство"*). Офис Генпрокурора Украины сослался на вердикт Европейского суда по правам человека о том, что обвинения в адрес Холмуродова со стороны узбекских правоохранителей, "имеют, несомненно, политический и религиозный характер". Поэтому Холмуродова было решено не выдавать якобы по соображениям гуманитарного характера.
Не был выдан Узбекистану и Равшан Каххаров, 1969 г.р., участник экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*. Офис Генпрокурора Украины счел, что Ташкент якобы предоставил недостаточно материалов для его экстрадиции.
*Террористические организации, запрещенные в России.
Беженцы из Украины, следующие в Великобританию, во время пересадки Варшаве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 10:03
С беженцами с Украины на Запад могут проникать террористы, заявили в МИД
 
В миреУкраинаКиевРоссияИсламское движение УзбекистанаГосударственный департамент СШАИсламское государствоУзбекистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала