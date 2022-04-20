https://ria.ru/20220420/teoriya-1784490346.html
Путин усомнился в норманской теории образования Древнерусского государства
Путин усомнился в норманской теории образования Древнерусского государства - РИА Новости, 20.04.2022
Путин усомнился в норманской теории образования Древнерусского государства
Президент России Владимир Путин усомнился в норманской теории образования Древнерусского государства, есть мнение, что в роду у Рюрика были славяне, и он не... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T14:21
2022-04-20T14:21
2022-04-20T14:21
рюрик
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин усомнился в норманской теории образования Древнерусского государства, есть мнение, что в роду у Рюрика были славяне, и он не случайно оказался в Новгороде.Норманская теория образования Древнерусского государства базируется на легенде, что славянские племена не могли управлять собой самостоятельно, поэтому обратились к варягу Рюрику, который и основал первую династию на русском престоле."То, что он с дружиной пришел откуда-то из Скандинавии, совсем не значит, что верна вот эта норманская теория образования Русского государства, его же призвали. Кто-то же его призвал на служение, он же не сам туда заявился, ничего там не покорял", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей".Он отметил, что если кто-то призвал Рюрика, то значит прогосударственные структуры уже существовали на этих территориях. Кроме того, есть мнение, что у Рюрика были в роду славяне и он не случайно оказался в конечном итоге в Новгороде, подчеркнул президент."Это очень интересная сфера деятельности, которая дает нам понимание, откуда мы пришли, как мы развивались. Исходя из этого, можно строить наши планы на будущее, потому что надо понимать базу, основу, фундамент, на котором строилось российское государство", - уточнил Путин.
https://ria.ru/20220419/istoriya-1784277935.html
https://ria.ru/20220412/pamyat-1783028068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рюрик, общество, владимир путин, россия
Путин усомнился в норманской теории образования Древнерусского государства
Президент Путин усомнился в норманской теории образования Древнерусского государства
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин усомнился в норманской теории образования Древнерусского государства, есть мнение, что в роду у Рюрика были славяне, и он не случайно оказался в Новгороде.
Норманская теория образования Древнерусского государства базируется на легенде, что славянские племена не могли управлять собой самостоятельно, поэтому обратились к варягу Рюрику
, который и основал первую династию на русском престоле.
"То, что он с дружиной пришел откуда-то из Скандинавии, совсем не значит, что верна вот эта норманская теория образования Русского государства, его же призвали. Кто-то же его призвал на служение, он же не сам туда заявился, ничего там не покорял", - сказал Путин
на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей".
Он отметил, что если кто-то призвал Рюрика, то значит прогосударственные структуры уже существовали на этих территориях. Кроме того, есть мнение, что у Рюрика были в роду славяне и он не случайно оказался в конечном итоге в Новгороде, подчеркнул президент.
"Это очень интересная сфера деятельности, которая дает нам понимание, откуда мы пришли, как мы развивались. Исходя из этого, можно строить наши планы на будущее, потому что надо понимать базу, основу, фундамент, на котором строилось российское государство", - уточнил Путин.