https://ria.ru/20220420/teoriya-1784490346.html

Путин усомнился в норманской теории образования Древнерусского государства

Путин усомнился в норманской теории образования Древнерусского государства - РИА Новости, 20.04.2022

Путин усомнился в норманской теории образования Древнерусского государства

Президент России Владимир Путин усомнился в норманской теории образования Древнерусского государства, есть мнение, что в роду у Рюрика были славяне, и он не... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T14:21

2022-04-20T14:21

2022-04-20T14:21

рюрик

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин усомнился в норманской теории образования Древнерусского государства, есть мнение, что в роду у Рюрика были славяне, и он не случайно оказался в Новгороде.Норманская теория образования Древнерусского государства базируется на легенде, что славянские племена не могли управлять собой самостоятельно, поэтому обратились к варягу Рюрику, который и основал первую династию на русском престоле."То, что он с дружиной пришел откуда-то из Скандинавии, совсем не значит, что верна вот эта норманская теория образования Русского государства, его же призвали. Кто-то же его призвал на служение, он же не сам туда заявился, ничего там не покорял", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей".Он отметил, что если кто-то призвал Рюрика, то значит прогосударственные структуры уже существовали на этих территориях. Кроме того, есть мнение, что у Рюрика были в роду славяне и он не случайно оказался в конечном итоге в Новгороде, подчеркнул президент."Это очень интересная сфера деятельности, которая дает нам понимание, откуда мы пришли, как мы развивались. Исходя из этого, можно строить наши планы на будущее, потому что надо понимать базу, основу, фундамент, на котором строилось российское государство", - уточнил Путин.

https://ria.ru/20220419/istoriya-1784277935.html

https://ria.ru/20220412/pamyat-1783028068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

рюрик, общество, владимир путин, россия