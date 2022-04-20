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Музыкальное жюри "Золотой маски" объявило лауреатов спецпремии - РИА Новости, 20.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220420/teatr-1784516859.html
Музыкальное жюри "Золотой маски" объявило лауреатов спецпремии
Музыкальное жюри "Золотой маски" объявило лауреатов спецпремии - РИА Новости, 20.04.2022
Музыкальное жюри "Золотой маски" объявило лауреатов спецпремии
Представители музыкального жюри театральной премии "Золотая маска" объявили лауреатов спецпремии. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:24
2022-04-20T16:24
культура
новости культуры
театр
нижний новгород
тюмень
театральный фестиваль "золотая маска"
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Представители музыкального жюри театральной премии "Золотая маска" объявили лауреатов спецпремии. Первый спецприз вручили спектаклю "Свадьба Фигаро" Театра оперы и балета имени Пушкина в Нижнем Новогоде "за творческую смелость и командный дух".Спецприз "за ансамбль и освоение новых жанров" получила постановка "Семейка Аддамс" Большого драматического театра в Тюмени."Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
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новости культуры, театр, нижний новгород, тюмень, театральный фестиваль "золотая маска"
16:24 20.04.2022
 
Музыкальное жюри "Золотой маски" объявило лауреатов спецпремии

"Свадьба Фигаро" нижегородского театра получила спецпремию "Золотой маски"

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкНаграда Российской Национальной театральной Премии "Золотая Маска"
Награда Российской Национальной театральной Премии Золотая Маска - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Представители музыкального жюри театральной премии "Золотая маска" объявили лауреатов спецпремии.
Первый спецприз вручили спектаклю "Свадьба Фигаро" Театра оперы и балета имени Пушкина в Нижнем Новогоде "за творческую смелость и командный дух".
Спецприз "за ансамбль и освоение новых жанров" получила постановка "Семейка Аддамс" Большого драматического театра в Тюмени.
"Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
Опера Саломея - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
15:32Культура
Опера "Саломея" Большого театра получила "Золотую маску"
 
КультураНовости культурыТеатрНижний НовгородТюменьТеатральный фестиваль "Золотая Маска"
 
 
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