https://ria.ru/20220420/teatr-1784516859.html

Музыкальное жюри "Золотой маски" объявило лауреатов спецпремии

Музыкальное жюри "Золотой маски" объявило лауреатов спецпремии - РИА Новости, 20.04.2022

Музыкальное жюри "Золотой маски" объявило лауреатов спецпремии

Представители музыкального жюри театральной премии "Золотая маска" объявили лауреатов спецпремии. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:24

2022-04-20T16:24

2022-04-20T16:24

культура

новости культуры

театр

нижний новгород

тюмень

театральный фестиваль "золотая маска"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153184/33/1531843364_0:155:3071:1882_1920x0_80_0_0_fab4cf2cd3377afccecd12d55acadeee.jpg

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Представители музыкального жюри театральной премии "Золотая маска" объявили лауреатов спецпремии. Первый спецприз вручили спектаклю "Свадьба Фигаро" Театра оперы и балета имени Пушкина в Нижнем Новогоде "за творческую смелость и командный дух".Спецприз "за ансамбль и освоение новых жанров" получила постановка "Семейка Аддамс" Большого драматического театра в Тюмени."Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).

https://ria.ru/20220420/opera-1784508226.html

нижний новгород

тюмень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, нижний новгород, тюмень, театральный фестиваль "золотая маска"