https://ria.ru/20220420/teatr-1784504533.html
Балет "Чайка" Большого театра получил "Золотую маску"
Балет "Чайка" Большого театра получил "Золотую маску" - РИА Новости, 20.04.2022
Балет "Чайка" Большого театра получил "Золотую маску"
Лучшим балетом по версии российской национальной премии "Золотая маска-2022" стала "Чайка" Большого театра. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T15:23
2022-04-20T15:23
2022-04-20T15:23
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Лучшим балетом по версии российской национальной премии "Золотая маска-2022" стала "Чайка" Большого театра.Художественный руководитель балетной труппы ГАБТ Махар Вазиев поблагодарил организаторов премии за высокую оценку.Всего в этой категории было заявлено девять спектаклей. В номинации "Балет-Современный танец/Работа дирижера" победил Павел Клиничев за работу в постановке "Конек-Горбунок" в театре "Урал Опера Балет" в Екатеринбурге.Лучшим спектаклем в категории "Современный танец/Спектакль" стал "Плот медузы" в Камерном театре Воронежа. Звания лучшего балетмейстера-хореографа был удостоен Павел Глухов за эту же постановку."Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, махар вазиев, екатеринбург, воронеж, россия, большой театр, театр, театральный фестиваль "золотая маска", москва
Балет "Чайка" Большого театра получил "Золотую маску"
"Чайка" Большого театра стала лучшим балетом по версии "Золотой маски-2022"
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Лучшим балетом по версии российской национальной премии "Золотая маска-2022" стала "Чайка" Большого театра.
Художественный руководитель балетной труппы ГАБТ Махар Вазиев поблагодарил организаторов премии за высокую оценку.
Всего в этой категории было заявлено девять спектаклей.
В номинации "Балет-Современный танец/Работа дирижера" победил Павел Клиничев за работу в постановке "Конек-Горбунок" в театре "Урал Опера Балет" в Екатеринбурге.
Лучшим спектаклем в категории "Современный танец/Спектакль" стал "Плот медузы" в Камерном театре Воронежа. Звания лучшего балетмейстера-хореографа был удостоен Павел Глухов за эту же постановку.
"Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).