https://ria.ru/20220420/teatr-1784504533.html

Балет "Чайка" Большого театра получил "Золотую маску"

Балет "Чайка" Большого театра получил "Золотую маску" - РИА Новости, 20.04.2022

Балет "Чайка" Большого театра получил "Золотую маску"

Лучшим балетом по версии российской национальной премии "Золотая маска-2022" стала "Чайка" Большого театра. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T15:23

2022-04-20T15:23

2022-04-20T15:23

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Лучшим балетом по версии российской национальной премии "Золотая маска-2022" стала "Чайка" Большого театра.Художественный руководитель балетной труппы ГАБТ Махар Вазиев поблагодарил организаторов премии за высокую оценку.Всего в этой категории было заявлено девять спектаклей. В номинации "Балет-Современный танец/Работа дирижера" победил Павел Клиничев за работу в постановке "Конек-Горбунок" в театре "Урал Опера Балет" в Екатеринбурге.Лучшим спектаклем в категории "Современный танец/Спектакль" стал "Плот медузы" в Камерном театре Воронежа. Звания лучшего балетмейстера-хореографа был удостоен Павел Глухов за эту же постановку."Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).

https://ria.ru/20220419/bogomolov-1784352233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, махар вазиев, екатеринбург, воронеж, россия, большой театр, театр, театральный фестиваль "золотая маска", москва