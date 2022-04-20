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Балет "Чайка" Большого театра получил "Золотую маску" - РИА Новости, 20.04.2022
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Культура
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Балет "Чайка" Большого театра получил "Золотую маску"
Балет "Чайка" Большого театра получил "Золотую маску" - РИА Новости, 20.04.2022
Балет "Чайка" Большого театра получил "Золотую маску"
Лучшим балетом по версии российской национальной премии "Золотая маска-2022" стала "Чайка" Большого театра. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T15:23
2022-04-20T15:23
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Лучшим балетом по версии российской национальной премии "Золотая маска-2022" стала "Чайка" Большого театра.Художественный руководитель балетной труппы ГАБТ Махар Вазиев поблагодарил организаторов премии за высокую оценку.Всего в этой категории было заявлено девять спектаклей. В номинации "Балет-Современный танец/Работа дирижера" победил Павел Клиничев за работу в постановке "Конек-Горбунок" в театре "Урал Опера Балет" в Екатеринбурге.Лучшим спектаклем в категории "Современный танец/Спектакль" стал "Плот медузы" в Камерном театре Воронежа. Звания лучшего балетмейстера-хореографа был удостоен Павел Глухов за эту же постановку."Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
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новости культуры, махар вазиев, екатеринбург, воронеж, россия, большой театр, театр, театральный фестиваль "золотая маска", москва
15:23 20.04.2022
 
Балет "Чайка" Большого театра получил "Золотую маску"

"Чайка" Большого театра стала лучшим балетом по версии "Золотой маски-2022"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗрительный зал основной сцены Государственного академического Большого театра России
Зрительный зал основной сцены Государственного академического Большого театра России - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Лучшим балетом по версии российской национальной премии "Золотая маска-2022" стала "Чайка" Большого театра.
Художественный руководитель балетной труппы ГАБТ Махар Вазиев поблагодарил организаторов премии за высокую оценку.
Всего в этой категории было заявлено девять спектаклей.
В номинации "Балет-Современный танец/Работа дирижера" победил Павел Клиничев за работу в постановке "Конек-Горбунок" в театре "Урал Опера Балет" в Екатеринбурге.
Лучшим спектаклем в категории "Современный танец/Спектакль" стал "Плот медузы" в Камерном театре Воронежа. Звания лучшего балетмейстера-хореографа был удостоен Павел Глухов за эту же постановку.
"Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
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КультураНовости культурыМахар ВазиевЕкатеринбургВоронежРоссияБольшой театрТеатрТеатральный фестиваль "Золотая Маска"Москва
 
 
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