https://ria.ru/20220420/tanki-1784482205.html

СМИ: Германия передаст танки странам Восточной Европы, а не Украине

СМИ: Германия передаст танки странам Восточной Европы, а не Украине - РИА Новости, 20.04.2022

СМИ: Германия передаст танки странам Восточной Европы, а не Украине

Германия придумала замену схеме прямых поставок вооружений Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного правительственного чиновника. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T13:55

2022-04-20T13:55

2022-04-20T14:42

в мире

германия

обострение ситуации в днр и лнр

восточная европа

украина

владимир путин

нато

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Германия придумала замену схеме прямых поставок вооружений Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного правительственного чиновника.Агентство сообщило, что "вместо того, чтобы предложить поставки напрямую, Германия предоставит современные танки странам Восточной Европы, которые готовы отправить на Украину технику советских времен". Отмечается, что именно такой техникой умеют управлять в ВСУ.По словам источника, все еще ведутся переговоры касательно того, какие именно союзники по НАТО в регионе передадут Киеву вооружение.Россия неоднократно заявляла о попытках Запада затянуть конфликт на Украине поставками оружия. Москва предупредила, что военные грузы с иностранной техникой и боеприпасами на территории соседнего государства станут легитимной целью для российских Вооруженных сил.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784220316.html

германия

восточная европа

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, восточная европа, украина, владимир путин, нато