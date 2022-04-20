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СМИ: Германия передаст танки странам Восточной Европы, а не Украине - РИА Новости, 20.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/tanki-1784482205.html
СМИ: Германия передаст танки странам Восточной Европы, а не Украине
СМИ: Германия передаст танки странам Восточной Европы, а не Украине - РИА Новости, 20.04.2022
СМИ: Германия передаст танки странам Восточной Европы, а не Украине
Германия придумала замену схеме прямых поставок вооружений Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного правительственного чиновника. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:55
2022-04-20T14:42
в мире
германия
обострение ситуации в днр и лнр
восточная европа
украина
владимир путин
нато
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Германия придумала замену схеме прямых поставок вооружений Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного правительственного чиновника.Агентство сообщило, что "вместо того, чтобы предложить поставки напрямую, Германия предоставит современные танки странам Восточной Европы, которые готовы отправить на Украину технику советских времен". Отмечается, что именно такой техникой умеют управлять в ВСУ.По словам источника, все еще ведутся переговоры касательно того, какие именно союзники по НАТО в регионе передадут Киеву вооружение.Россия неоднократно заявляла о попытках Запада затянуть конфликт на Украине поставками оружия. Москва предупредила, что военные грузы с иностранной техникой и боеприпасами на территории соседнего государства станут легитимной целью для российских Вооруженных сил.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784220316.html
германия
восточная европа
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в мире, германия, восточная европа, украина, владимир путин, нато
13:55 20.04.2022 (обновлено: 14:42 20.04.2022)
 
СМИ: Германия передаст танки странам Восточной Европы, а не Украине

Блумберг: Германия поставит танки в страны Восточной Европы, а те — на Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Германия придумала замену схеме прямых поставок вооружений Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного правительственного чиновника.
Агентство сообщило, что "вместо того, чтобы предложить поставки напрямую, Германия предоставит современные танки странам Восточной Европы, которые готовы отправить на Украину технику советских времен". Отмечается, что именно такой техникой умеют управлять в ВСУ.
По словам источника, все еще ведутся переговоры касательно того, какие именно союзники по НАТО в регионе передадут Киеву вооружение.
Россия неоднократно заявляла о попытках Запада затянуть конфликт на Украине поставками оружия. Москва предупредила, что военные грузы с иностранной техникой и боеприпасами на территории соседнего государства станут легитимной целью для российских Вооруженных сил.
Немецкий танк Leopard - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 08:39
Немецкие танки на Украине остановят не Путина, а Германию
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГерманияВосточная ЕвропаУкраинаВладимир ПутинНАТО
 
 
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