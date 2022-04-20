https://ria.ru/20220420/tanki-1784428471.html
Российские войска уничтожили шесть украинских танков за ночь
Российские войска уничтожили шесть украинских танков за ночь - РИА Новости, 20.04.2022
Российские войска уничтожили шесть украинских танков за ночь
Оперативно-тактическая и армейская авиация российских Воздушно-космических сил за ночь поразила 73 украинских военных объекта, уничтожены шесть танков, девять... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T10:29
2022-04-20T10:29
2022-04-20T10:34
обострение ситуации в днр и лнр
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
войска воздушно-космической обороны
россия
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация российских Воздушно-космических сил за ночь поразила 73 украинских военных объекта, уничтожены шесть танков, девять бронемашин и батарея гаубиц, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 73 военных объекта Украины", - сказал Конашенков.Он отметил, что среди пораженных объектов четыре пункта управления, 57 мест скопления живой силы и украинской военной техники, семь опорных пунктов и четыре склада боеприпасов. Также в результате ударов были уничтожены шесть танков, девять бронемашин и батарея 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б".
https://ria.ru/20220420/donbass-1784318430.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, министерство обороны рф (минобороны рф), войска воздушно-космической обороны, россия
10:29 20.04.2022 (обновлено: 10:34 20.04.2022)
Российские войска уничтожили шесть украинских танков за ночь
Минобороны: российские войска уничтожили шесть украинских танков за ночь