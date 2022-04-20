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Российские войска уничтожили шесть украинских танков за ночь - РИА Новости, 20.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/tanki-1784428471.html
Российские войска уничтожили шесть украинских танков за ночь
Российские войска уничтожили шесть украинских танков за ночь - РИА Новости, 20.04.2022
Российские войска уничтожили шесть украинских танков за ночь
Оперативно-тактическая и армейская авиация российских Воздушно-космических сил за ночь поразила 73 украинских военных объекта, уничтожены шесть танков, девять... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T10:29
2022-04-20T10:34
обострение ситуации в днр и лнр
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
войска воздушно-космической обороны
россия
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация российских Воздушно-космических сил за ночь поразила 73 украинских военных объекта, уничтожены шесть танков, девять бронемашин и батарея гаубиц, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 73 военных объекта Украины", - сказал Конашенков.Он отметил, что среди пораженных объектов четыре пункта управления, 57 мест скопления живой силы и украинской военной техники, семь опорных пунктов и четыре склада боеприпасов. Также в результате ударов были уничтожены шесть танков, девять бронемашин и батарея 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б".
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украина, министерство обороны рф (минобороны рф), войска воздушно-космической обороны, россия
10:29 20.04.2022 (обновлено: 10:34 20.04.2022)
 
Российские войска уничтожили шесть украинских танков за ночь

Минобороны: российские войска уничтожили шесть украинских танков за ночь

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника ВСУ и мусор в частном секторе Волновахи
Уничтоженная военная техника ВСУ и мусор в частном секторе Волновахи - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Уничтоженная военная техника ВСУ и мусор в частном секторе Волновахи
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация российских Воздушно-космических сил за ночь поразила 73 украинских военных объекта, уничтожены шесть танков, девять бронемашин и батарея гаубиц, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков
"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 73 военных объекта Украины", - сказал Конашенков.
Он отметил, что среди пораженных объектов четыре пункта управления, 57 мест скопления живой силы и украинской военной техники, семь опорных пунктов и четыре склада боеприпасов. Также в результате ударов были уничтожены шесть танков, девять бронемашин и батарея 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б".
Дмитрий Троян. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
08:00
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Войска воздушно-космической обороныРоссия
 
 
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