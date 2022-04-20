https://ria.ru/20220420/tanki-1784428471.html

Российские войска уничтожили шесть украинских танков за ночь

Российские войска уничтожили шесть украинских танков за ночь - РИА Новости, 20.04.2022

Российские войска уничтожили шесть украинских танков за ночь

Оперативно-тактическая и армейская авиация российских Воздушно-космических сил за ночь поразила 73 украинских военных объекта, уничтожены шесть танков, девять... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T10:29

2022-04-20T10:29

2022-04-20T10:34

обострение ситуации в днр и лнр

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

войска воздушно-космической обороны

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777595936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_93e77c16c36952bd7b47d02d022275db.jpg

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация российских Воздушно-космических сил за ночь поразила 73 украинских военных объекта, уничтожены шесть танков, девять бронемашин и батарея гаубиц, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 73 военных объекта Украины", - сказал Конашенков.Он отметил, что среди пораженных объектов четыре пункта управления, 57 мест скопления живой силы и украинской военной техники, семь опорных пунктов и четыре склада боеприпасов. Также в результате ударов были уничтожены шесть танков, девять бронемашин и батарея 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б".

https://ria.ru/20220420/donbass-1784318430.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, министерство обороны рф (минобороны рф), войска воздушно-космической обороны, россия