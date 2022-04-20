https://ria.ru/20220420/tallin-1784499668.html

Власти Таллина хотят создать в центре эстонской столицы площадь Украины

Власти Таллина хотят создать в центре эстонской столицы площадь Украины - РИА Новости, 20.04.2022

Власти Таллина хотят создать в центре эстонской столицы площадь Украины

Мэрия Таллина в среду приняла решение о создании в эстонской столице площади Украины, сообщил в среду вице-мэр города Йоозеп Вимм. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T14:55

2022-04-20T14:55

2022-04-20T14:55

в мире

украина

исландия

россия

эстония

таллин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769842814_0:72:1920:1152_1920x0_80_0_0_263ae16e1ef7ba94a2f95c332d7de29d.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 20 апр - РИА Новости. Мэрия Таллина в среду приняла решение о создании в эстонской столице площади Украины, сообщил в среду вице-мэр города Йоозеп Вимм.По его словам, городская комиссия по топонимам предложила мэрии взвесить три возможных варианта местоположения будущей площади."Самым достойным из них показался вариант создать площадь Украины в парке Лембиту, который расположен позади здания министерства иностранных дел в центре города. С другой стороны расположена площадь Исландии, так что площадь Украины и площадь Исландии вместе образовали бы такой законченный ансамбль. Также это позволит достойно помнить вклад Украины в оборону всей Европы", - сказал Вимм порталу эстонского телерадиовещания ERR.Он добавил, что после того как было принято принципиальное решение о создании площади Украины, необходимо пройти различные бюрократические процедуры - получить согласование со стороны различных ведомств, провести публичное обсуждение названия, дав возможность жителям выразить свое мнение, и это займет определенное время.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220411/pamyatnik-1782868486.html

https://ria.ru/20210223/estoniya-1598363182.html

украина

исландия

россия

эстония

таллин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, исландия, россия, эстония, таллин