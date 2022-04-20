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Власти Таллина хотят создать в центре эстонской столицы площадь Украины - РИА Новости, 20.04.2022
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Власти Таллина хотят создать в центре эстонской столицы площадь Украины
Власти Таллина хотят создать в центре эстонской столицы площадь Украины - РИА Новости, 20.04.2022
Власти Таллина хотят создать в центре эстонской столицы площадь Украины
Мэрия Таллина в среду приняла решение о создании в эстонской столице площади Украины, сообщил в среду вице-мэр города Йоозеп Вимм. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T14:55
2022-04-20T14:55
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 апр - РИА Новости. Мэрия Таллина в среду приняла решение о создании в эстонской столице площади Украины, сообщил в среду вице-мэр города Йоозеп Вимм.По его словам, городская комиссия по топонимам предложила мэрии взвесить три возможных варианта местоположения будущей площади."Самым достойным из них показался вариант создать площадь Украины в парке Лембиту, который расположен позади здания министерства иностранных дел в центре города. С другой стороны расположена площадь Исландии, так что площадь Украины и площадь Исландии вместе образовали бы такой законченный ансамбль. Также это позволит достойно помнить вклад Украины в оборону всей Европы", - сказал Вимм порталу эстонского телерадиовещания ERR.Он добавил, что после того как было принято принципиальное решение о создании площади Украины, необходимо пройти различные бюрократические процедуры - получить согласование со стороны различных ведомств, провести публичное обсуждение названия, дав возможность жителям выразить свое мнение, и это займет определенное время.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220411/pamyatnik-1782868486.html
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в мире, украина, исландия, россия, эстония, таллин
14:55 20.04.2022
 
Власти Таллина хотят создать в центре эстонской столицы площадь Украины

Власти Таллина решили создать в парке Лембиту площадь Украины

© Pixabay / shevli61Старый город в Таллине
Старый город в Таллине - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© Pixabay / shevli61
Старый город в Таллине. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 апр - РИА Новости. Мэрия Таллина в среду приняла решение о создании в эстонской столице площади Украины, сообщил в среду вице-мэр города Йоозеп Вимм.
По его словам, городская комиссия по топонимам предложила мэрии взвесить три возможных варианта местоположения будущей площади.
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"Самым достойным из них показался вариант создать площадь Украины в парке Лембиту, который расположен позади здания министерства иностранных дел в центре города. С другой стороны расположена площадь Исландии, так что площадь Украины и площадь Исландии вместе образовали бы такой законченный ансамбль. Также это позволит достойно помнить вклад Украины в оборону всей Европы", - сказал Вимм порталу эстонского телерадиовещания ERR.
Он добавил, что после того как было принято принципиальное решение о создании площади Украины, необходимо пройти различные бюрократические процедуры - получить согласование со стороны различных ведомств, провести публичное обсуждение названия, дав возможность жителям выразить свое мнение, и это займет определенное время.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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