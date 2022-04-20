https://ria.ru/20220420/swift-1784314345.html
В честь Тейлор Свифт назвали многоножку
В честь Тейлор Свифт назвали многоножку - РИА Новости, 20.04.2022
В честь Тейлор Свифт назвали многоножку
Энтомологи обнаружили в США 17 новых видов многоножек, один из них они назвали Nannaria swiftae — в честь Тейлор Свифт, сообщает Independent. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T00:57
2022-04-20T00:57
2022-04-20T00:57
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Энтомологи обнаружили в США 17 новых видов многоножек, один из них они назвали Nannaria swiftae — в честь Тейлор Свифт, сообщает Independent. Этому беспозвоночному дали такое имя в знак признания таланта Тейлор как автора песен и исполнителя, а также в качестве благодарности за то удовольствие, которое ее музыка принесла Дереку Хеннену, одному из исследователей, описавших новый вид.Nannaria swiftae известна только в штате Теннесси и была собрана в Камберленде, Монро и Ван-Бьюрене. Другой из найденных видов назвали Nannaria marianae — в честь супруги Хеннена. Многоножки играют важную роль в природе. Они живут в лесной подстилке, питаются гниющими листьями и высвобождают питательные вещества в экосистему. Найти и описать их трудно — обычно они зарываются в почву. Дебютный альбом Тейлор Свифт вышел в 2006 году и 234 недели продержался в хит-параде Billboard 200. У певицы множество престижных наград, в том числе 11 премий Грэмми.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, тейлор свифт (певица), знаменитости, звезды
В честь Тейлор Свифт назвали многоножку
Ученые назвали в честь Тейлор Свифт новый вид многоножки
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости.
Энтомологи обнаружили в США 17 новых видов многоножек, один из них они назвали Nannaria swiftae — в честь Тейлор Свифт, сообщает
Independent.
Этому беспозвоночному дали такое имя в знак признания таланта Тейлор как автора песен и исполнителя, а также в качестве благодарности за то удовольствие, которое ее музыка принесла Дереку Хеннену, одному из исследователей, описавших новый вид.
Nannaria swiftae известна только в штате Теннесси и была собрана в Камберленде, Монро и Ван-Бьюрене.
Другой из найденных видов назвали Nannaria marianae — в честь супруги Хеннена.
Многоножки играют важную роль в природе. Они живут в лесной подстилке, питаются гниющими листьями и высвобождают питательные вещества в экосистему. Найти и описать их трудно — обычно они зарываются в почву.
Дебютный альбом Тейлор Свифт вышел в 2006 году и 234 недели продержался в хит-параде Billboard 200. У певицы множество престижных наград, в том числе 11 премий Грэмми.