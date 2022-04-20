https://ria.ru/20220420/swift-1784314345.html

В честь Тейлор Свифт назвали многоножку

В честь Тейлор Свифт назвали многоножку - РИА Новости, 20.04.2022

В честь Тейлор Свифт назвали многоножку

Энтомологи обнаружили в США 17 новых видов многоножек, один из них они назвали Nannaria swiftae — в честь Тейлор Свифт, сообщает Independent. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T00:57

2022-04-20T00:57

2022-04-20T00:57

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Энтомологи обнаружили в США 17 новых видов многоножек, один из них они назвали Nannaria swiftae — в честь Тейлор Свифт, сообщает Independent. Этому беспозвоночному дали такое имя в знак признания таланта Тейлор как автора песен и исполнителя, а также в качестве благодарности за то удовольствие, которое ее музыка принесла Дереку Хеннену, одному из исследователей, описавших новый вид.Nannaria swiftae известна только в штате Теннесси и была собрана в Камберленде, Монро и Ван-Бьюрене. Другой из найденных видов назвали Nannaria marianae — в честь супруги Хеннена. Многоножки играют важную роль в природе. Они живут в лесной подстилке, питаются гниющими листьями и высвобождают питательные вещества в экосистему. Найти и описать их трудно — обычно они зарываются в почву. Дебютный альбом Тейлор Свифт вышел в 2006 году и 234 недели продержался в хит-параде Billboard 200. У певицы множество престижных наград, в том числе 11 премий Грэмми.

https://ria.ru/20220121/daniels-1768786927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, тейлор свифт (певица), знаменитости, звезды