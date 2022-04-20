https://ria.ru/20220420/su-34-1784419664.html
Су-34 нанесли бомбовый удар по военному объекту Украины
Су-34 нанесли бомбовый удар по военному объекту Украины - РИА Новости, 20.04.2022
Су-34 нанесли бомбовый удар по военному объекту Украины
Минобороны РФ показало, как фронтовые бомбардировщики Су-34 наносят бомбовый удар по военному объекту Украины. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T09:38
2022-04-20T09:38
2022-04-20T11:09
обострение ситуации в днр и лнр
су-34
россия
украина
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Минобороны РФ показало, как фронтовые бомбардировщики Су-34 наносят бомбовый удар по военному объекту Украины.В ролике показан взлёт Су-34 с подвешенными под фюзеляж бомбами. Затем на кадрах аэрофотосъемки демонстрируется авиаудар по промышленной застройке. Здания на видео напоминают строения завода "Азовсталь" в Мариуполе."В ходе выполнения боевой задачи экипажи ВКС России отработали практические авиационные удары по заглублённым долговременным укрепленным сооружениям, используемыми националистическими формированиями, и складам с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства", - сказали в Минобороны.Там уточнили, что нанесение авиаударов выполнялось одиночно и парами, а результаты поражения фиксировали средства объективного контроля самолетов и беспилотники.
https://ria.ru/20220420/donbass-1784318430.html
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Су-34 нанесли удары по укрепленным сооружениям националистов
Минобороны РФ опубликовало кадры работы Су-34 на Украине: самолеты наносят удары по заглублённым долговременным укрепленным сооружениям националистов.
2022-04-20T09:38
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PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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су-34, россия, украина, войска воздушно-космической обороны
09:38 20.04.2022 (обновлено: 11:09 20.04.2022)
Су-34 нанесли бомбовый удар по военному объекту Украины
Минобороны опубликовало видео, как Су-34 наносят бомбовый удар по военному объекту Украины