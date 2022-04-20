Рейтинг@Mail.ru
Су-34 нанесли бомбовый удар по военному объекту Украины - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/su-34-1784419664.html
Су-34 нанесли бомбовый удар по военному объекту Украины
Су-34 нанесли бомбовый удар по военному объекту Украины - РИА Новости, 20.04.2022
Су-34 нанесли бомбовый удар по военному объекту Украины
Минобороны РФ показало, как фронтовые бомбардировщики Су-34 наносят бомбовый удар по военному объекту Украины. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T09:38
2022-04-20T11:09
обострение ситуации в днр и лнр
су-34
россия
украина
войска воздушно-космической обороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784436687_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_31a476d0eb01a0b88e2325079c5b59de.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Минобороны РФ показало, как фронтовые бомбардировщики Су-34 наносят бомбовый удар по военному объекту Украины.В ролике показан взлёт Су-34 с подвешенными под фюзеляж бомбами. Затем на кадрах аэрофотосъемки демонстрируется авиаудар по промышленной застройке. Здания на видео напоминают строения завода "Азовсталь" в Мариуполе."В ходе выполнения боевой задачи экипажи ВКС России отработали практические авиационные удары по заглублённым долговременным укрепленным сооружениям, используемыми националистическими формированиями, и складам с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства", - сказали в Минобороны.Там уточнили, что нанесение авиаударов выполнялось одиночно и парами, а результаты поражения фиксировали средства объективного контроля самолетов и беспилотники.
https://ria.ru/20220420/donbass-1784318430.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Су-34 нанесли удары по укрепленным сооружениям националистов
Минобороны РФ опубликовало кадры работы Су-34 на Украине: самолеты наносят удары по заглублённым долговременным укрепленным сооружениям националистов.
2022-04-20T09:38
true
PT0M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784436687_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9722d895c7eee297363596f845a50eb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
су-34, россия, украина, войска воздушно-космической обороны
09:38 20.04.2022 (обновлено: 11:09 20.04.2022)
 
Су-34 нанесли бомбовый удар по военному объекту Украины

Минобороны опубликовало видео, как Су-34 наносят бомбовый удар по военному объекту Украины

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Минобороны РФ показало, как фронтовые бомбардировщики Су-34 наносят бомбовый удар по военному объекту Украины.
В ролике показан взлёт Су-34 с подвешенными под фюзеляж бомбами. Затем на кадрах аэрофотосъемки демонстрируется авиаудар по промышленной застройке. Здания на видео напоминают строения завода "Азовсталь" в Мариуполе.
"В ходе выполнения боевой задачи экипажи ВКС России отработали практические авиационные удары по заглублённым долговременным укрепленным сооружениям, используемыми националистическими формированиями, и складам с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства", - сказали в Минобороны.
Там уточнили, что нанесение авиаударов выполнялось одиночно и парами, а результаты поражения фиксировали средства объективного контроля самолетов и беспилотники.
Дмитрий Троян. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
08:00
"Нам нечего бояться": раненые ополченцы — о нацбатальонах
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСу-34РоссияУкраинаВойска воздушно-космической обороны
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала