https://ria.ru/20220420/studenty-1784484176.html
Путин оценил предложение о стипендии для студентов-волонтеров
Путин оценил предложение о стипендии для студентов-волонтеров - РИА Новости, 20.04.2022
Путин оценил предложение о стипендии для студентов-волонтеров
Президент РФ Владимир Путин допустил, что можно подумать о дополнительной поддержке для студентов-волонтеров, отметив, что нужно выбрать критерии оценки. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:59
2022-04-20T13:59
2022-04-20T13:59
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин допустил, что можно подумать о дополнительной поддержке для студентов-волонтеров, отметив, что нужно выбрать критерии оценки.Он отметил, что в РФ много разного вида стипендий, но поддержка общественно активных, креативных людей оказывается, прежде всего, в виде грантов."Можно, конечно, подумать о каких-то дополнительных формах поддержки, но нужно выработать тогда критерии понимания того, что и как должно оцениваться", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей".Глава государства добавил, что стипендию студент должен, прежде всего, получать за хорошую учебу или в виде поддержки в трудной финансовой ситуации.
https://ria.ru/20220301/stipendiya-1775727369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Путин оценил предложение о стипендии для студентов-волонтеров
Президент Путин заявил, что можно подумать о дополнительной поддержке студентов-волонтеров
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин допустил, что можно подумать о дополнительной поддержке для студентов-волонтеров, отметив, что нужно выбрать критерии оценки.
Он отметил, что в РФ
много разного вида стипендий, но поддержка общественно активных, креативных людей оказывается, прежде всего, в виде грантов.
"Можно, конечно, подумать о каких-то дополнительных формах поддержки, но нужно выработать тогда критерии понимания того, что и как должно оцениваться", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей".
Глава государства добавил, что стипендию студент должен, прежде всего, получать за хорошую учебу или в виде поддержки в трудной финансовой ситуации.