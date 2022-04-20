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Путин оценил предложение о стипендии для студентов-волонтеров - РИА Новости, 20.04.2022
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Путин оценил предложение о стипендии для студентов-волонтеров
Путин оценил предложение о стипендии для студентов-волонтеров - РИА Новости, 20.04.2022
Путин оценил предложение о стипендии для студентов-волонтеров
Президент РФ Владимир Путин допустил, что можно подумать о дополнительной поддержке для студентов-волонтеров, отметив, что нужно выбрать критерии оценки. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:59
2022-04-20T13:59
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин допустил, что можно подумать о дополнительной поддержке для студентов-волонтеров, отметив, что нужно выбрать критерии оценки.Он отметил, что в РФ много разного вида стипендий, но поддержка общественно активных, креативных людей оказывается, прежде всего, в виде грантов."Можно, конечно, подумать о каких-то дополнительных формах поддержки, но нужно выработать тогда критерии понимания того, что и как должно оцениваться", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей".Глава государства добавил, что стипендию студент должен, прежде всего, получать за хорошую учебу или в виде поддержки в трудной финансовой ситуации.
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общество, россия, владимир путин
13:59 20.04.2022
 
Путин оценил предложение о стипендии для студентов-волонтеров

Президент Путин заявил, что можно подумать о дополнительной поддержке студентов-волонтеров

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО Россия - страна возможностей - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей"
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин допустил, что можно подумать о дополнительной поддержке для студентов-волонтеров, отметив, что нужно выбрать критерии оценки.
Он отметил, что в РФ много разного вида стипендий, но поддержка общественно активных, креативных людей оказывается, прежде всего, в виде грантов.
"Можно, конечно, подумать о каких-то дополнительных формах поддержки, но нужно выработать тогда критерии понимания того, что и как должно оцениваться", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей".
Глава государства добавил, что стипендию студент должен, прежде всего, получать за хорошую учебу или в виде поддержки в трудной финансовой ситуации.
МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 08:44
Минобрнауки дало разъяснения иностранным студентам по начислению стипендий
 
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