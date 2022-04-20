https://ria.ru/20220420/studenty-1784484176.html

Путин оценил предложение о стипендии для студентов-волонтеров

Путин оценил предложение о стипендии для студентов-волонтеров - РИА Новости, 20.04.2022

Путин оценил предложение о стипендии для студентов-волонтеров

Президент РФ Владимир Путин допустил, что можно подумать о дополнительной поддержке для студентов-волонтеров, отметив, что нужно выбрать критерии оценки. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T13:59

2022-04-20T13:59

2022-04-20T13:59

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин допустил, что можно подумать о дополнительной поддержке для студентов-волонтеров, отметив, что нужно выбрать критерии оценки.Он отметил, что в РФ много разного вида стипендий, но поддержка общественно активных, креативных людей оказывается, прежде всего, в виде грантов."Можно, конечно, подумать о каких-то дополнительных формах поддержки, но нужно выработать тогда критерии понимания того, что и как должно оцениваться", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей".Глава государства добавил, что стипендию студент должен, прежде всего, получать за хорошую учебу или в виде поддержки в трудной финансовой ситуации.

https://ria.ru/20220301/stipendiya-1775727369.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, россия, владимир путин