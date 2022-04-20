https://ria.ru/20220420/stotskaya-1784499076.html
Анастасия Стоцкая получила "Золотую маску" за роль в мюзикле
Анастасия Стоцкая получила "Золотую маску" за роль в мюзикле - РИА Новости, 20.04.2022
Анастасия Стоцкая получила "Золотую маску" за роль в мюзикле
Анастасия Стоцкая получила премию "Золотая маска" в номинации "Оперетта-мюзикл/Женская роль" за работу в постановке "Шахматы" театральной компании "Бродвей... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T15:15
2022-04-20T15:15
2022-04-20T15:15
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Анастасия Стоцкая получила премию "Золотая маска" в номинации "Оперетта-мюзикл/Женская роль" за работу в постановке "Шахматы" театральной компании "Бродвей Москва" и Театра МДМ.Церемония награждения победителей проходит онлайн на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко."Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
https://ria.ru/20220420/teatr-1784472550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театр, театральный фестиваль "золотая маска", знаменитости, звезды, анастасия стоцкая
Анастасия Стоцкая получила "Золотую маску" за роль в мюзикле
Анастасия Стоцкая получила "Золотую маску" за роль в мюзикле "Шахматы"
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Анастасия Стоцкая получила премию "Золотая маска" в номинации "Оперетта-мюзикл/Женская роль" за работу в постановке "Шахматы" театральной компании "Бродвей Москва" и Театра МДМ.
Церемония награждения победителей проходит онлайн на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
"Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ.
Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).