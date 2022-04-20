https://ria.ru/20220420/spiski-1784413322.html

Жительница ЛНР: националисты составляли списки неблагонадежных соседей

Жительница ЛНР: националисты составляли списки неблагонадежных соседей - РИА Новости, 20.04.2022

Жительница ЛНР: националисты составляли списки неблагонадежных соседей

Националисты на территории ЛНР, недавно подконтрольной Киеву, составляли списки неблагонадежных, по их мнению, соседей, рассказала РИА Новости жительница села... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T08:40

2022-04-20T08:40

2022-04-20T11:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 20 апр — РИА Новости. Националисты на территории ЛНР, недавно подконтрольной Киеву, составляли списки неблагонадежных, по их мнению, соседей, рассказала РИА Новости жительница села Червоный Жовтень Станично-Луганского района Наталья Лебедева, учительница местной школы.По ее словам, одной из жертв стал ее муж, которого застрелил сосед — сторонник Майдана. Сама она с мужем не приняли власть, установившуюся после госпереворота в Киеве, ходили на митинги и даже специально ездили для этого в Луганск. Так у них испортились отношения с некоторыми соседями и друзьями — в частности, с семьей Макеровых, которые разделяли националистические взгляды. С Макеровой они были коллегами — Лебедева преподавала математику, а Макерова — физику. "В 2014 году она с флагом бегала, кричала "Слава Украине!" — вспоминает Лебедева.Когда в 2014-м в село вошли украинские силовики, сторонники Майдана привозили им молоко, домашние пирожки и самогон. "А в этом году, 24 февраля, когда началась спецоперация, у них, наверное, что-то случилось с головой", — рассказывает Лебедева. В те дни связи в селе почти не было — чтобы позвонить родным и близким, жители ходили на холм, где можно было поймать сигнал. Там люди слышали, как Владимир Макеров обсуждал по телефону списки "сепаратистов" и даже якобы спрашивал: "Так мне что, их всех убить?"В конце марта, когда к деревне уже подошли силы ЛНР, Макеров спровоцировал конфликт с соседями и стал размахивать топором. Поздно вечером в доме Лебедевых погас свет. Хозяин решил, что что-то случилось с пробками, и вышел во двор. Там сосед дважды выстрелил в него из винтовки, а затем — в Наталью, которая выбежала на шум. Женщина отделалась испугом, ее муж погиб на месте. Сейчас Лебедева обратилась в правоохранительные органы ЛНР с заявлением. Этот случай расследуют, но предполагаемый убийца, возможно, уже скрылся на украинской территории.

https://ria.ru/20220420/lnr-1784424206.html

https://ria.ru/20220420/donbass-1784318430.html

луганская народная республика

украина

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"У них были списки" – жительница ЛНР о ликвидации "сепаратистов" украинскими националистами Учительница математики из села Красный Октябрь в ЛНР рассказала РИА Новости, что у местных националистов были списки «сепаратистов», которых нужно ликвидировать при обострении. Такой жертвой стал ее муж - его застрелил сосед. 2022-04-20T08:40 true PT3M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, украина