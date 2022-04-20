https://ria.ru/20220420/spg-1784359295.html

Отдаст ли Китай американский СПГ Европе

Отдаст ли Китай американский СПГ Европе - РИА Новости, 20.04.2022

Отдаст ли Китай американский СПГ Европе

В недавнем материале мы обсуждали, что нашим важным конкурентным преимуществом в непростых переговорах о будущих продажах газа в Китай станет гарантия поставки, РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T08:00

2022-04-20T08:00

2022-04-20T08:00

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китай

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сша

cnooc

экономика

цены на нефть

сжиженный природный газ

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В недавнем материале мы обсуждали, что нашим важным конкурентным преимуществом в непростых переговорах о будущих продажах газа в Китай станет гарантия поставки, которую может обеспечить трубопровод, — в противовес неопределенностям при покупке СПГ.Этот аргумент очень важен, но он может рассматриваться критиками как "пропагандистский", а потому раскрытие этого тезиса требует подробного рассмотрения. Здесь сразу появляются два аспекта. Первое — вопросы геополитики и энергобезопасности, второе — экономики. Впрочем, они оказываются тесно связаны.По первому аспекту возможны разные трактовки, и для конкретного читателя, конечно, все зависит от собственного видения развития политической ситуации в мире и, соответственно, возможных рисков для Китая. Но морская блокада КНР в случае существенного ухудшения отношений Китая и США еще лет десять назад время от времени становилась темой для теоретических рассуждений. В контексте же СПГ сейчас сюда добавляется и выросшая роль Америки — на Соединенные Штаты теперь приходится свыше 20 процентов от этого рынка. А последние события в мире — хорошая иллюстрация того, что риски поставок СПГ, равно как и других товаров, намного выше, чем может показаться.Перейдем к экономическим аспектам. Здесь проще: меньше спекуляций и больше фактов. Сначала вкратце напомним, как еще недавно предполагалось развитие рынка СПГ на ближайшие десять-двадцать лет. Среднегодовой темп роста спроса примерно в четыре процента, основной прирост со стороны развивающихся стран. Среди предложения — в основном новые заводы в США, также Россия, Восточная Африка, Катар.Что изменилось? Заводы в Катаре войдут в строй по плану, но эти объемы уже расписаны в будущем балансе роста спроса. При этом выпадают или сильно сдвигаются "вправо" почти все запланированные заводы СПГ в России из-за недавних санкций на оборудование. В Восточной Африке (за исключением относительно небольшого плавучего завода) крупные проекты также зависли на фоне активизации боевиков в Мозамбике. И даже по США есть вопросы. Да, какие-то новые заводы будут построены, но будет ли их достаточно. Напомним, что в некоторых прогнозах предполагается, что к 2040 году будут работать двести (!) миллионов тонн новых СПГ-заводов в США — это в 2,5 раза больше, чем в стране сейчас. Очевидно, что это очень оптимистичный прогноз. И все эти объемы учтены в глобальном балансе спроса и предложения.При этом в США сейчас рекордные внутренние цены на газ на тринадцатилетних максимумах. На фоне растущего экспорта СПГ цены выросли более чем в два раза от привычных. Конечно, котировки (около 300 долларов за тысячу кубометров) все равно намного ниже, чем в мире. Но все это создает оппозицию для новой волны масштабного экспорта СПГ.Что касается глобального спроса на газ и СПГ, то временно на фоне высоких цен темпы здесь могут временно снизиться, но в целом следует ожидать роста, близкого к плановому. Итого: дополнительного СПГ, чтобы заместить поставки российского газа России, в Европу не будет. В этих условиях обеспечить рост спроса на газ со стороны КНР может только переброска трубопроводного газа из России, ранее предназначавшегося для Европы. Собственно, поэтому Китай и заинтересован в новых поставках трубопроводного газа. СПГ просто не хватит, чтобы даже частично заместить российский газ в Европе, одновременно сохранив ранее запланированные объемы в Азии.Но что интересно. На этом фоне именно Китай очень активно контрактует новый СПГ по долгосрочным договорам. В прошлом году — 22 миллиона тонн. Среди этих контрактов есть и будущие поставки из США.Более того, уже в этом году, в конце марта и начале апреля, китайская ENN заключает новые долгосрочные договора с владельцами пока не построенных американских заводов СПГ в сумме еще на 4,2 миллиона тонн. Даже западные наблюдатели иронизируют: о замене российского газа американским СПГ говорит Европа, вот только реальные договора заключает КНР.Ответим сразу на возможное возражение. А зачем же Китай массово заключает такие договора с США, если есть риски непоставки в случае каких-либо конфликтов. Повторимся: просто другого СПГ в мире не так много, поэтому КНР берет все, что есть. Тем более платить-то нужно только по факту поставки.Сделаем небольшое обобщение: а какие вообще есть варианты покупки СПГ — от самого ненадежного до самого надежного?Самый простой вариант — купить у трейдеров на спотовом рынке. Так сейчас делает Европа, в результате чего большая часть американского СПГ ей сейчас и достается. Минусы понятны: покупатель принимает текущую цену и, кроме того, не имеет никаких гарантий поставки. Зато в плюсах — никаких обязательств.Второй вариант. Это средне- или долгосрочный контракт. Тут можно вести переговоры по цене и есть хоть какие-то гарантии. Хотя не стопроцентные, как мы видели совсем недавно, когда продавцы СПГ в Пакистан по контрактам с нефтяной привязкой просто разорвали эти договора, выплатив неустойку и продав топливо по ценам спотового рынка другим покупателям.Для долгосрочных контрактов можно выделить два варианта. Контракты по принципу "самовывоз" покупателем и с доставкой продавцом до точки потребления. Соответственно, в первом случае покупатель владеет флотом или арендует его. Как правило на условиях "самовывоза" заключаются контракты на американский СПГ. А во втором варианте газовозы принадлежат продавцу. Здесь хороший пример — Катар, который владеет крупнейшим флотом газовозов и, как правило, доставляет СПГ сам. Разумеется, есть флот и у трейдеров. Понятно, что "самовывоз" дает больше гарантий покупателю, так как у продавца нет возможности самостоятельно перенаправить СПГ в другую точку. Но риски есть везде, в критической ситуации продавец может просто не отгружать товар.И третий вариант: прямое участие покупателя в проекте СПГ. Казалось бы, это наиболее надежный вариант. По большому счету разницы с долгосрочным контрактом для покупателя здесь не так много, но гарантий больше, инвестору фактически принадлежит его доля СПГ в производстве. Но есть и риски, ведь инвестор вкладывает свои деньги сразу на этапе строительства, а покупатель по контракту рассчитывается за поставки по факту. Поэтому такой вариант чаще встречается между компаниями стран с высоким уровнем взаимного доверия. Например, в первую волну американских проектов СПГ так инвестировали японские компании. Но не китайские, которые и сейчас заключают обычные долгосрочные контракты.И тут нельзя не вспомнить недавнюю новость. Китайская CNOOC объявила, что хочет продать свои добывающие активы в Канаде, США и Великобритании, которые достались ей несколько лет назад при покупке канадской компании Nexen. Среди причин напрямую называется риск санкций из-за растущего напряжения в отношениях с Западом.Подытожим. Дополнительного СПГ (для замещения российского газа в Европе) сверх прогнозных пока не просматривается, напротив, появляются риски того, что предложение будет ниже. Но на этом фоне Европа не торопится заключать контракты с американскими производителями, хотя это делает Китай. Чтобы суммарный газовый баланс на глобальном рынке сошелся, необходимо, чтобы невостребованные объемы российского газа на европейском рынке были перенаправлены в Азию. Дальнейшее развитие событий в военно-политическом ключе трудно предсказывать, но пока напряженность скорее нарастает. Напомним, что мы говорим о развитии событий через пять лет и далее, за это время будут построены и новые заводы СПГ, и новый газопровод в КНР.В самом беззубом варианте китайские компании будут действовать как трейдеры и перепродавать американский СПГ в Европу, если он окажется для них лишним. Это кстати, важно в контексте ценообразования на наш трубопроводный газ для КНР. Возможно, туда разумно включать привязку к ценам на американский СПГ, так как уже сейчас просматривается возможность взаимозамены. Как будут развиваться события, если Европе будет очень нужен весь американский СПГ, а Китай и другие покупатели захотят забрать свою часть себе, пока сказать трудно.Но не исключен и более напряженный вариант, когда США будут решать, кому отгружать СПГ, а кому — нет. В таком случае большую роль будет играть позиция других крупных игроков. Ведь если проблема будет только в американском газе, то его можно будет "разменять" на прочие поставки, как уже было три года назад во время торговой войны между США и КНР. Варианты морской блокады мы вообще оставляем за скобками.Как будут развиваться события, мы не знаем. Но в любом случае в текущих обстоятельствах значение российского трубопроводного газа для Китая возрастает: лишнего СПГ на рынке не планируется, а тот, который будет, связан с рисками. И потому, что он может очень понадобиться Европе, и в случае обострения противостояния между двумя сверхдержавами.

https://ria.ru/20220412/spg-1783175059.html

https://ria.ru/20220412/spg-1783186731.html

https://ria.ru/20220411/spg-1782902719.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220404/spg-1781692721.html

https://ria.ru/20220330/evropa-1780910257.html

https://ria.ru/20220112/dogovory-1767449776.html

https://ria.ru/20220415/resursy-1783725130.html

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авторы, китай, европа, сша, cnooc, экономика, цены на нефть, сжиженный природный газ, природный газ, сланцевый газ