https://ria.ru/20220420/spektakl-1784522740.html
Назван лауреат конкурса "Эксперимент" премии "Золотая маска"
Назван лауреат конкурса "Эксперимент" премии "Золотая маска" - РИА Новости, 20.04.2022
Назван лауреат конкурса "Эксперимент" премии "Золотая маска"
Проект "Симулятор школы", подготовленный фестивалем "Точка доступа" из Санкт-Петербурга, занял первое место в конкурсе "Эксперимент" театральной премии "Золотая РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:23
2022-04-20T16:23
2022-04-20T16:23
культура
новости культуры
россия
москва
театр
театральный фестиваль "золотая маска"
санкт-петербург
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Проект "Симулятор школы", подготовленный фестивалем "Точка доступа" из Санкт-Петербурга, занял первое место в конкурсе "Эксперимент" театральной премии "Золотая маска-2022", объявили организаторы в ходе онлайн-трансляции.Всего в конкурсе участвовало десять проектов."Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
https://ria.ru/20220420/opera-1784508226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, москва, театр, театральный фестиваль "золотая маска", санкт-петербург
Назван лауреат конкурса "Эксперимент" премии "Золотая маска"
Спектакль "Симулятор школы" победил в конкурсе "Эксперимент" премии "Золотая маска"
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Проект "Симулятор школы", подготовленный фестивалем "Точка доступа" из Санкт-Петербурга, занял первое место в конкурсе "Эксперимент" театральной премии "Золотая маска-2022", объявили организаторы в ходе онлайн-трансляции.
Всего в конкурсе участвовало десять проектов.
"Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ.
Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).