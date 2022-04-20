https://ria.ru/20220420/spektakl-1784522740.html

Назван лауреат конкурса "Эксперимент" премии "Золотая маска"

Назван лауреат конкурса "Эксперимент" премии "Золотая маска" - РИА Новости, 20.04.2022

Назван лауреат конкурса "Эксперимент" премии "Золотая маска"

Проект "Симулятор школы", подготовленный фестивалем "Точка доступа" из Санкт-Петербурга, занял первое место в конкурсе "Эксперимент" театральной премии "Золотая РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:23

2022-04-20T16:23

2022-04-20T16:23

культура

новости культуры

россия

москва

театр

театральный фестиваль "золотая маска"

санкт-петербург

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Проект "Симулятор школы", подготовленный фестивалем "Точка доступа" из Санкт-Петербурга, занял первое место в конкурсе "Эксперимент" театральной премии "Золотая маска-2022", объявили организаторы в ходе онлайн-трансляции.Всего в конкурсе участвовало десять проектов."Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).

https://ria.ru/20220420/opera-1784508226.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, россия, москва, театр, театральный фестиваль "золотая маска", санкт-петербург