https://ria.ru/20220420/soveschanie-1784511745.html

Путин проводит совещание по развитию металлургической отрасли. Трансляция

Путин проводит совещание по развитию металлургической отрасли. Трансляция - РИА Новости, 20.04.2022

Путин проводит совещание по развитию металлургической отрасли. Трансляция

Владимир Путин проводит совещание по развитию и поддержке металлургической отрасли. Участники встречи обсуждают способы противодействия недружественным шагам со РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:46

2022-04-20T16:46

2022-04-20T16:55

владимир путин

россия

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Владимир Путин проводит совещание по развитию и поддержке металлургической отрасли. Участники встречи обсуждают способы противодействия недружественным шагам со стороны западных государств.

россия

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2022

Вероника Сапожникова

Вероника Сапожникова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Путин проводит совещание по ситуации в металлургической отрасли LIVE: Путин проводит совещание по ситуации в металлургической отрасли 2022-04-20T16:46 true PT5M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вероника Сапожникова

владимир путин, россия, видео