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Путин проводит совещание по развитию металлургической отрасли. Трансляция - РИА Новости, 20.04.2022
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Путин проводит совещание по развитию металлургической отрасли. Трансляция
Путин проводит совещание по развитию металлургической отрасли. Трансляция - РИА Новости, 20.04.2022
Путин проводит совещание по развитию металлургической отрасли. Трансляция
Владимир Путин проводит совещание по развитию и поддержке металлургической отрасли. Участники встречи обсуждают способы противодействия недружественным шагам со РИА Новости, 20.04.2022
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владимир путин
россия
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Владимир Путин проводит совещание по развитию и поддержке металлургической отрасли. Участники встречи обсуждают способы противодействия недружественным шагам со стороны западных государств.
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LIVE: Путин проводит совещание по ситуации в металлургической отрасли
LIVE: Путин проводит совещание по ситуации в металлургической отрасли
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владимир путин, россия, видео
Путин проводит совещание по развитию металлургической отрасли. Трансляция
Владимир Путин проводит совещание по развитию и поддержке металлургической отрасли. Участники встречи обсуждают способы противодействия недружественным шагам со стороны западных государств.
2022-04-20T16:46
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16:46 20.04.2022 (обновлено: 16:55 20.04.2022)
 

Путин проводит совещание по развитию металлургической отрасли. Трансляция

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Владимир Путин проводит совещание по развитию и поддержке металлургической отрасли. Участники встречи обсуждают способы противодействия недружественным шагам со стороны западных государств.
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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