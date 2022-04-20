https://ria.ru/20220420/soveschanie-1784511745.html
Путин проводит совещание по развитию металлургической отрасли. Трансляция
Путин проводит совещание по развитию металлургической отрасли. Трансляция - РИА Новости, 20.04.2022
Путин проводит совещание по развитию металлургической отрасли. Трансляция
Владимир Путин проводит совещание по развитию и поддержке металлургической отрасли. Участники встречи обсуждают способы противодействия недружественным шагам со РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:46
2022-04-20T16:46
2022-04-20T16:55
владимир путин
россия
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Владимир Путин проводит совещание по развитию и поддержке металлургической отрасли. Участники встречи обсуждают способы противодействия недружественным шагам со стороны западных государств.
россия
РИА Новости
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5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин проводит совещание по ситуации в металлургической отрасли
LIVE: Путин проводит совещание по ситуации в металлургической отрасли
2022-04-20T16:46
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PT5M32S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, видео
Путин проводит совещание по развитию металлургической отрасли. Трансляция
Владимир Путин проводит совещание по развитию и поддержке металлургической отрасли. Участники встречи обсуждают способы противодействия недружественным шагам со стороны западных государств.
2022-04-20T16:46
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PT5M32S
16:46 20.04.2022 (обновлено: 16:55 20.04.2022)
Путин проводит совещание по развитию металлургической отрасли. Трансляция
Владимир Путин проводит совещание по развитию и поддержке металлургической отрасли. Участники встречи обсуждают способы противодействия недружественным шагам со стороны западных государств.