https://ria.ru/20220420/sotrudnichestvo-1784510305.html

Эксперт: сотрудничество по освоению Луны между РФ и КНР имеет перспективу

Эксперт: сотрудничество по освоению Луны между РФ и КНР имеет перспективу - РИА Новости, 20.04.2022

Эксперт: сотрудничество по освоению Луны между РФ и КНР имеет перспективу

Работа космонавтов на китайской станции могла бы принести немало пользы, заявил "Известиям" российский космонавт Михаил Корниенко. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T15:42

2022-04-20T15:42

2022-04-20T15:42

россия-китай: главное

россия

китай

луна

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774069996_0:78:1112:704_1920x0_80_0_0_17e6285277d8933c9f65542c8e6074ae.png

МОСКВА, 20 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Работа космонавтов на китайской станции могла бы принести немало пользы, заявил "Известиям" российский космонавт Михаил Корниенко."Перспективу я вижу в плане освоения Луны. Наверное, это будет проще, дешевле, быстрее для обеих стран", — сказал он.Космонавт подчеркнул, что весь опыт МКС говорит об успешности подобных совместных проектов. По его словам, это большой опыт прежде всего для космических агентств, которые сумели наладить работу.Отмечается, что Китай и Россия могли бы создать совместную орбитальную станцию.Ранее, 26 февраля, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия и Китай подписали ряд документов по исследованию Луны. Он добавил, что также ведутся переговоры с Турцией, Бразилией и другими странами, а также с Европейским космическим агентством.

https://ria.ru/20220418/kitay-1784050916.html

россия

китай

луна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, китай, луна, роскосмос