https://ria.ru/20220420/sotrudnichestvo-1784510305.html
Эксперт: сотрудничество по освоению Луны между РФ и КНР имеет перспективу
Эксперт: сотрудничество по освоению Луны между РФ и КНР имеет перспективу - РИА Новости, 20.04.2022
Эксперт: сотрудничество по освоению Луны между РФ и КНР имеет перспективу
Работа космонавтов на китайской станции могла бы принести немало пользы, заявил "Известиям" российский космонавт Михаил Корниенко. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T15:42
2022-04-20T15:42
2022-04-20T15:42
россия-китай: главное
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МОСКВА, 20 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Работа космонавтов на китайской станции могла бы принести немало пользы, заявил "Известиям" российский космонавт Михаил Корниенко."Перспективу я вижу в плане освоения Луны. Наверное, это будет проще, дешевле, быстрее для обеих стран", — сказал он.Космонавт подчеркнул, что весь опыт МКС говорит об успешности подобных совместных проектов. По его словам, это большой опыт прежде всего для космических агентств, которые сумели наладить работу.Отмечается, что Китай и Россия могли бы создать совместную орбитальную станцию.Ранее, 26 февраля, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия и Китай подписали ряд документов по исследованию Луны. Он добавил, что также ведутся переговоры с Турцией, Бразилией и другими странами, а также с Европейским космическим агентством.
https://ria.ru/20220418/kitay-1784050916.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, луна, роскосмос