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Эксперт: сотрудничество по освоению Луны между РФ и КНР имеет перспективу - РИА Новости, 20.04.2022
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Россия-Китай: Главное
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Эксперт: сотрудничество по освоению Луны между РФ и КНР имеет перспективу
Эксперт: сотрудничество по освоению Луны между РФ и КНР имеет перспективу - РИА Новости, 20.04.2022
Эксперт: сотрудничество по освоению Луны между РФ и КНР имеет перспективу
Работа космонавтов на китайской станции могла бы принести немало пользы, заявил "Известиям" российский космонавт Михаил Корниенко. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T15:42
2022-04-20T15:42
россия-китай: главное
россия
китай
луна
роскосмос
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МОСКВА, 20 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Работа космонавтов на китайской станции могла бы принести немало пользы, заявил "Известиям" российский космонавт Михаил Корниенко."Перспективу я вижу в плане освоения Луны. Наверное, это будет проще, дешевле, быстрее для обеих стран", — сказал он.Космонавт подчеркнул, что весь опыт МКС говорит об успешности подобных совместных проектов. По его словам, это большой опыт прежде всего для космических агентств, которые сумели наладить работу.Отмечается, что Китай и Россия могли бы создать совместную орбитальную станцию.Ранее, 26 февраля, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия и Китай подписали ряд документов по исследованию Луны. Он добавил, что также ведутся переговоры с Турцией, Бразилией и другими странами, а также с Европейским космическим агентством.
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россия, китай, луна, роскосмос
15:42 20.04.2022
 

Эксперт: сотрудничество по освоению Луны между РФ и КНР имеет перспективу

CC BY 2.0 / CSNA/Siyu Zhang/Kevin M. Gill / Луноход "Юйту-2" на Луне
Луноход Юйту-2 на Луне - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
CC BY 2.0 / CSNA/Siyu Zhang/Kevin M. Gill /
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МОСКВА, 20 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Работа космонавтов на китайской станции могла бы принести немало пользы, заявил "Известиям" российский космонавт Михаил Корниенко.
"Перспективу я вижу в плане освоения Луны. Наверное, это будет проще, дешевле, быстрее для обеих стран", — сказал он.
Китайская космическая станция Тяньгун - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 11:26Россия-Китай: Главное
В Китае рассказали о планах эксплуатации новой космической станции
Космонавт подчеркнул, что весь опыт МКС говорит об успешности подобных совместных проектов. По его словам, это большой опыт прежде всего для космических агентств, которые сумели наладить работу.
Отмечается, что Китай и Россия могли бы создать совместную орбитальную станцию.
Ранее, 26 февраля, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия и Китай подписали ряд документов по исследованию Луны. Он добавил, что также ведутся переговоры с Турцией, Бразилией и другими странами, а также с Европейским космическим агентством.
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияКитайЛунаРоскосмос
 
 
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