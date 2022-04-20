https://ria.ru/20220420/sochi-1784530457.html
В Сочи ожидают начала сезона змей
В Сочи ожидают начала сезона змей - РИА Новости, 20.04.2022
В Сочи ожидают начала сезона змей
Затянувшаяся холодная зима в Сочи не дала возможности змеям выйти из логова, они по-прежнему находятся в спячке и проснутся лишь в конце апреля, сообщил РИА... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T18:49
2022-04-20T18:49
2022-04-20T18:49
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СОЧИ, 20 апр – РИА Новости. Затянувшаяся холодная зима в Сочи не дала возможности змеям выйти из логова, они по-прежнему находятся в спячке и проснутся лишь в конце апреля, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ФГБУ "Сочинский национальный парк" Борис Туниев.В соцсетях появилась информация о том, что на территории курортов начали появляться полозы. Однако, по словам Туниева, в Сочи период спячки пресмыкающихся еще продолжается. Стандартно змеи начинали просыпаться на территории курорта уже в первых числах марта, а при теплой зиме могли появиться в феврале.Он также отметил, что холодные климатические условия могут в том числе погубить предыдущее потомство. При этом, по мнению ученого, змеи, которые выйдут из спячки в Сочи в конце апреля, не являются опасными для человека, при встрече с ними необходимо пройти мимо.
https://ria.ru/20220406/sochi-1782082599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, змеи, сочи, отдых на море
В Сочи ожидают начала сезона змей
Сезон змей начнется в Сочи позже обычного из-за аномально холодной зимы
СОЧИ, 20 апр – РИА Новости. Затянувшаяся холодная зима в Сочи не дала возможности змеям выйти из логова, они по-прежнему находятся в спячке и проснутся лишь в конце апреля, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ФГБУ "Сочинский национальный парк" Борис Туниев.
В соцсетях появилась информация о том, что на территории курортов начали появляться полозы. Однако, по словам Туниева, в Сочи период спячки пресмыкающихся еще продолжается. Стандартно змеи начинали просыпаться на территории курорта уже в первых числах марта, а при теплой зиме могли появиться в феврале.
"Аномально холодная зима в Сочи поспособствовала позднему выходу змей. Сейчас многие по-прежнему в спячке. Пробуждение их ожидается в конце апреля", – сказал Туниев.
Он также отметил, что холодные климатические условия могут в том числе погубить предыдущее потомство. При этом, по мнению ученого, змеи, которые выйдут из спячки в Сочи в конце апреля, не являются опасными для человека, при встрече с ними необходимо пройти мимо.