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В Сочи ожидают начала сезона змей - РИА Новости, 20.04.2022
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Туризм
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В Сочи ожидают начала сезона змей
В Сочи ожидают начала сезона змей - РИА Новости, 20.04.2022
В Сочи ожидают начала сезона змей
Затянувшаяся холодная зима в Сочи не дала возможности змеям выйти из логова, они по-прежнему находятся в спячке и проснутся лишь в конце апреля, сообщил РИА... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T18:49
2022-04-20T18:49
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отдых на море
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СОЧИ, 20 апр – РИА Новости. Затянувшаяся холодная зима в Сочи не дала возможности змеям выйти из логова, они по-прежнему находятся в спячке и проснутся лишь в конце апреля, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ФГБУ "Сочинский национальный парк" Борис Туниев.В соцсетях появилась информация о том, что на территории курортов начали появляться полозы. Однако, по словам Туниева, в Сочи период спячки пресмыкающихся еще продолжается. Стандартно змеи начинали просыпаться на территории курорта уже в первых числах марта, а при теплой зиме могли появиться в феврале.Он также отметил, что холодные климатические условия могут в том числе погубить предыдущее потомство. При этом, по мнению ученого, змеи, которые выйдут из спячки в Сочи в конце апреля, не являются опасными для человека, при встрече с ними необходимо пройти мимо.
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туризм, новости - туризм, туристы, змеи, сочи, отдых на море
18:49 20.04.2022
 
В Сочи ожидают начала сезона змей

Сезон змей начнется в Сочи позже обычного из-за аномально холодной зимы

© РИА Новости / Лев Устинов / Перейти в фотобанкПолоз
Полоз - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Лев Устинов
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СОЧИ, 20 апр – РИА Новости. Затянувшаяся холодная зима в Сочи не дала возможности змеям выйти из логова, они по-прежнему находятся в спячке и проснутся лишь в конце апреля, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ФГБУ "Сочинский национальный парк" Борис Туниев.
В соцсетях появилась информация о том, что на территории курортов начали появляться полозы. Однако, по словам Туниева, в Сочи период спячки пресмыкающихся еще продолжается. Стандартно змеи начинали просыпаться на территории курорта уже в первых числах марта, а при теплой зиме могли появиться в феврале.
"Аномально холодная зима в Сочи поспособствовала позднему выходу змей. Сейчас многие по-прежнему в спячке. Пробуждение их ожидается в конце апреля", – сказал Туниев.
Он также отметил, что холодные климатические условия могут в том числе погубить предыдущее потомство. При этом, по мнению ученого, змеи, которые выйдут из спячки в Сочи в конце апреля, не являются опасными для человека, при встрече с ними необходимо пройти мимо.
Сочинский Дендрарий весной - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 15:22Туризм
Сакура в Сочи впервые за 20 лет расцвела на месяц позже из-за холодной зимы
 
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