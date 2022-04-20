https://ria.ru/20220420/sochi-1784443526.html

Туроператоры оценили перспективы нового горного курорта в Сочи

Туроператоры оценили перспективы нового горного курорта в Сочи - РИА Новости, 20.04.2022

Туроператоры оценили перспективы нового горного курорта в Сочи

Туроператоры оценили востребованность всесезонного бальнеологического горного курорта "Долина Васта", который планируется построить в Сочи к 2029 году, сообщает РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T12:13

2022-04-20T12:13

2022-04-20T12:13

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Туроператоры оценили востребованность всесезонного бальнеологического горного курорта "Долина Васта", который планируется построить в Сочи к 2029 году, сообщает АТОР.Участники рынка высказываются позитивно, но осторожно. Так, директор по стратегическому развитию туроператора "Мультитур" Маргарита Назарова, отметила, что строительство еще одного курорта позволит увеличить количество трасс для катания и возможности апре-ски."Долина Васта" поможет разгрузить действующие турзоны, уменьшить очереди и цены на подъемники и проживание, считают эксперты Национального туроператора АЛЕАН.Вице-президент АТОР и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин с коллегами соглашается: туристы оценят, что им предоставят больше трасс для катания. При этом востребованность проекта будет зависеть от экономической ситуации в РФ и мире, а также от ценовой политики курорта, подчеркивает он.Изменения предпочтений самих туристов также важны. В последние годы снижается количество дней, проведенных в горах, в среднем с семи до трех, добавляет Ромашкин. Кроме того, для молодых лыжников очень важно наличие развлечений после катания – апре-ски. "Долина Васта" должен разместиться на Красной Поляне, недалеко от "Розы Хутор" на левом берегу реки Мзымта, на территории сочинского нацпарка. На его строительство планируется потратить 80 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220221/sochi-1774007601.html

https://ria.ru/20220418/yunesko-1783703300.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, сочи, россия, красная поляна, роза хутор, курорт