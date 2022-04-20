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Туроператоры оценили перспективы нового горного курорта в Сочи - РИА Новости, 20.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220420/sochi-1784443526.html
Туроператоры оценили перспективы нового горного курорта в Сочи
Туроператоры оценили перспективы нового горного курорта в Сочи - РИА Новости, 20.04.2022
Туроператоры оценили перспективы нового горного курорта в Сочи
Туроператоры оценили востребованность всесезонного бальнеологического горного курорта "Долина Васта", который планируется построить в Сочи к 2029 году, сообщает РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:13
2022-04-20T12:13
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Туроператоры оценили востребованность всесезонного бальнеологического горного курорта "Долина Васта", который планируется построить в Сочи к 2029 году, сообщает АТОР.Участники рынка высказываются позитивно, но осторожно. Так, директор по стратегическому развитию туроператора "Мультитур" Маргарита Назарова, отметила, что строительство еще одного курорта позволит увеличить количество трасс для катания и возможности апре-ски."Долина Васта" поможет разгрузить действующие турзоны, уменьшить очереди и цены на подъемники и проживание, считают эксперты Национального туроператора АЛЕАН.Вице-президент АТОР и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин с коллегами соглашается: туристы оценят, что им предоставят больше трасс для катания. При этом востребованность проекта будет зависеть от экономической ситуации в РФ и мире, а также от ценовой политики курорта, подчеркивает он.Изменения предпочтений самих туристов также важны. В последние годы снижается количество дней, проведенных в горах, в среднем с семи до трех, добавляет Ромашкин. Кроме того, для молодых лыжников очень важно наличие развлечений после катания – апре-ски. "Долина Васта" должен разместиться на Красной Поляне, недалеко от "Розы Хутор" на левом берегу реки Мзымта, на территории сочинского нацпарка. На его строительство планируется потратить 80 миллиардов рублей.
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туризм, новости - туризм, сочи, россия, красная поляна, роза хутор, курорт
12:13 20.04.2022
 
Туроператоры оценили перспективы нового горного курорта в Сочи

Туроператоры: на новом курорте "Долина Васта" в Сочи нужно развивать апре-ски

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкГорнолыжный курорт "Роза Хутор"
Горнолыжный курорт Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Туроператоры оценили востребованность всесезонного бальнеологического горного курорта "Долина Васта", который планируется построить в Сочи к 2029 году, сообщает АТОР.
Участники рынка высказываются позитивно, но осторожно. Так, директор по стратегическому развитию туроператора "Мультитур" Маргарита Назарова, отметила, что строительство еще одного курорта позволит увеличить количество трасс для катания и возможности апре-ски.
"Долина Васта" поможет разгрузить действующие турзоны, уменьшить очереди и цены на подъемники и проживание, считают эксперты Национального туроператора АЛЕАН.
Вице-президент АТОР и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин с коллегами соглашается: туристы оценят, что им предоставят больше трасс для катания. При этом востребованность проекта будет зависеть от экономической ситуации в РФ и мире, а также от ценовой политики курорта, подчеркивает он.
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Изменения предпочтений самих туристов также важны. В последние годы снижается количество дней, проведенных в горах, в среднем с семи до трех, добавляет Ромашкин. Кроме того, для молодых лыжников очень важно наличие развлечений после катания – апре-ски.
"Долина Васта" должен разместиться на Красной Поляне, недалеко от "Розы Хутор" на левом берегу реки Мзымта, на территории сочинского нацпарка. На его строительство планируется потратить 80 миллиардов рублей.
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