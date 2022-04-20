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В Черногории призвали провайдеров отключить вещание RT и Sputnik
В Черногории призвали провайдеров отключить вещание RT и Sputnik - РИА Новости, 20.04.2022
В Черногории призвали провайдеров отключить вещание RT и Sputnik
Совет агентства по электронным СМИ (AEM) Черногории призвал провайдеров отключить вещание в республике телеканала RT и Sputnik. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T18:09
2022-04-20T18:09
2022-04-20T18:31
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БЕЛГРАД, 20 апр — РИА Новости. Совет агентства по электронным СМИ (AEM) Черногории призвал провайдеров отключить вещание в республике телеканала RT и Sputnik.Меры властей предполагают отзыв всех разрешений на распространение на любой платформе. Утверждается, что AEM сделает все возможное для их исполнения.Власти Черногории после нескольких неудачных попыток приняли 8 апреля пакет санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Перед этим они объявили персонами нон-грата нескольких дипломатов посольства.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала введения Западом санкций в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
https://ria.ru/20220419/simonyan-1784347632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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телеканал rt, sputnik, в мире, россия, черногория
18:09 20.04.2022 (обновлено: 18:31 20.04.2022)
В Черногории призвали провайдеров отключить вещание RT и Sputnik
Госрегулятор Черногории призвал провайдеров отключить вещание RT и Sputnik