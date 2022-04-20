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В Подмосковье закупят системы мониторинга глюкозы для детей с диабетом - РИА Новости, 20.04.2022
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В Подмосковье закупят системы мониторинга глюкозы для детей с диабетом
В Подмосковье закупят системы мониторинга глюкозы для детей с диабетом - РИА Новости, 20.04.2022
В Подмосковье закупят системы мониторинга глюкозы для детей с диабетом
В Московской области закупят системы мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом, сообщили в Мособлдуме. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:56
2022-04-20T16:56
новости подмосковья
московская областная дума
андрей воробьев
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Московской области закупят системы мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом, сообщили в Мособлдуме.Как отметили в пресс-службе, в регионе более двух тысяч детей страдают сахарным диабетом, ежегодный прирост составляет от 230 до 280 несовершеннолетних. В 70% случаев сахарный диабет развивается у детей младшего возраста и в 30% – у подростков."Закупку изделий будет осуществлять "НИКИ детства" Минздрава области", - добавили в сообщении.
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московская областная дума, андрей воробьев, здоровье - общество, общество
16:56 20.04.2022
 

В Подмосковье закупят системы мониторинга глюкозы для детей с диабетом

© Pixabay / Steve BuissinneГлюкометр, показывающий повышенный уровень глюкозы в крови
Глюкометр, показывающий повышенный уровень глюкозы в крови - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© Pixabay / Steve Buissinne
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Московской области закупят системы мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом, сообщили в Мособлдуме.
"Мы обратились к губернатору региона Андрею Воробьеву с просьбой обеспечить детей такими изделиями. Системы постоянно отслеживают уровень глюкозы и прогнозируют подъем или спад, что позволяет предупредить опасное для жизни состояние - резкое падение уровня сахара в крови. Наше обращение было поддержано губернатором, постановлением правительства региона утвержден порядок обеспечения детей указанными изделиями", - приводят слова председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева.
Как отметили в пресс-службе, в регионе более двух тысяч детей страдают сахарным диабетом, ежегодный прирост составляет от 230 до 280 несовершеннолетних. В 70% случаев сахарный диабет развивается у детей младшего возраста и в 30% – у подростков.
"Закупку изделий будет осуществлять "НИКИ детства" Минздрава области", - добавили в сообщении.
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