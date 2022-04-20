https://ria.ru/20220420/sistemy-1784537595.html
В Подмосковье закупят системы мониторинга глюкозы для детей с диабетом
В Подмосковье закупят системы мониторинга глюкозы для детей с диабетом - РИА Новости, 20.04.2022
В Подмосковье закупят системы мониторинга глюкозы для детей с диабетом
В Московской области закупят системы мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом, сообщили в Мособлдуме. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:56
2022-04-20T16:56
2022-04-20T16:56
новости подмосковья
московская областная дума
андрей воробьев
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Московской области закупят системы мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом, сообщили в Мособлдуме.Как отметили в пресс-службе, в регионе более двух тысяч детей страдают сахарным диабетом, ежегодный прирост составляет от 230 до 280 несовершеннолетних. В 70% случаев сахарный диабет развивается у детей младшего возраста и в 30% – у подростков."Закупку изделий будет осуществлять "НИКИ детства" Минздрава области", - добавили в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская областная дума, андрей воробьев, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Московской области закупят системы мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом, сообщили в Мособлдуме.
"Мы обратились к губернатору региона Андрею Воробьеву
с просьбой обеспечить детей такими изделиями. Системы постоянно отслеживают уровень глюкозы и прогнозируют подъем или спад, что позволяет предупредить опасное для жизни состояние - резкое падение уровня сахара в крови. Наше обращение было поддержано губернатором, постановлением правительства региона утвержден порядок обеспечения детей указанными изделиями", - приводят слова председателя комитета Мособлдумы
по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева.
Как отметили в пресс-службе, в регионе более двух тысяч детей страдают сахарным диабетом, ежегодный прирост составляет от 230 до 280 несовершеннолетних. В 70% случаев сахарный диабет развивается у детей младшего возраста и в 30% – у подростков.
"Закупку изделий будет осуществлять "НИКИ детства" Минздрава области", - добавили в сообщении.