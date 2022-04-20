https://ria.ru/20220420/sistemy-1784537595.html

В Подмосковье закупят системы мониторинга глюкозы для детей с диабетом

В Подмосковье закупят системы мониторинга глюкозы для детей с диабетом - РИА Новости, 20.04.2022

В Подмосковье закупят системы мониторинга глюкозы для детей с диабетом

В Московской области закупят системы мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом, сообщили в Мособлдуме. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:56

2022-04-20T16:56

2022-04-20T16:56

новости подмосковья

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Московской области закупят системы мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом, сообщили в Мособлдуме.Как отметили в пресс-службе, в регионе более двух тысяч детей страдают сахарным диабетом, ежегодный прирост составляет от 230 до 280 несовершеннолетних. В 70% случаев сахарный диабет развивается у детей младшего возраста и в 30% – у подростков."Закупку изделий будет осуществлять "НИКИ детства" Минздрава области", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20220420/donory-1784459514.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская областная дума, андрей воробьев, здоровье - общество, общество