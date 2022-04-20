https://ria.ru/20220420/siluanov-1784577839.html
СМИ: представители некоторых стран ушли с выступления Силуанова на G20
СМИ: представители некоторых стран ушли с выступления Силуанова на G20 - РИА Новости, 20.04.2022
СМИ: представители некоторых стран ушли с выступления Силуанова на G20
Чиновники из ряда стран, в том числе министр финансов США Джанет Йеллен, покинули встречу G20 в Вашингтоне во время начала выступления министра финансов России... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T19:45
2022-04-20T19:45
2022-04-20T20:10
дмитрий медведев
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
украина
большая двадцатка
мвф
всемирный банк
саммит g20
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Чиновники из ряда стран, в том числе министр финансов США Джанет Йеллен, покинули встречу G20 в Вашингтоне во время начала выступления министра финансов России Антона Силуанова, пишет газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.Отмечается, что Силуанов принял участие во встрече в удаленном формате. Перед ним выступили министр финансов и премьер-министр Украины.Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Йеллен не будет участвовать в мероприятиях G20 в рамках проходящей на неделе сессии МВФ и Всемирного банка, если там будут присутствовать представители РФ.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT заявил, что Россию невозможно исключить из G20, поскольку данный формат возник консенсуальным путем, при этом G7 больше не имеет никакого значения. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, формат G20 важен, Россия будет готова в нем участвовать, но если ее из него исключат, ничего смертельного не произойдет.
https://ria.ru/20220420/frantsiya-1784571668.html
https://ria.ru/20220420/g20-1784482291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий медведев, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, большая двадцатка, мвф, всемирный банк, саммит g20
19:45 20.04.2022 (обновлено: 20:10 20.04.2022)
СМИ: представители некоторых стран ушли с выступления Силуанова на G20
Washington Post: чиновники некоторых стран ушли со встречи во время выступления Силуанова