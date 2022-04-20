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Путин поддержал идею исполнять гимн России в школах - РИА Новости, 20.04.2022
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Путин поддержал идею исполнять гимн России в школах
Путин поддержал идею исполнять гимн России в школах - РИА Новости, 20.04.2022
Путин поддержал идею исполнять гимн России в школах
Владимир Путин поддержал инициативы по исполнению гимна и поднятию государственного флага в российских школах. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T14:55
2022-04-20T19:32
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Владимир Путин поддержал инициативы по исполнению гимна и поднятию государственного флага в российских школах.О том, что такие церемонии уже с 1 сентября будут проходить в школах в начале каждой учебной недели, накануне сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.Он отметил, что подъем флага уже стал традицией во многих учебных заведениях, это способствует формированию чувства патриотизма учеников.На минувшей неделе премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее обеспечить государственной символикой все школы страны.С идеей поднимать флаг перед уроками выступил в минувшем году на встрече с Путиным воспитатель "Артека" Вячеслав Антипов. Президент инициативу поддержал.
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Путин поддержал идею поднимать флаг России и исполнять гимн в школах
Что касается гимна и флага – это правильно и востребовано. Только нужно, чтобы это было сделано достойно либо там, где невозможно организовать это достойно, лучше пока перенести. Чтобы сама процедура соответствовала значимости символов государства»:
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общество, россия, владимир путин
14:55 20.04.2022 (обновлено: 19:32 20.04.2022)
 
Путин поддержал идею исполнять гимн России в школах

Президент Путин поддержал идею исполнять гимн России и поднимать флаг в школах

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Владимир Путин поддержал инициативы по исполнению гимна и поднятию государственного флага в российских школах.
"Что касается гимна, флага, это правильно и востребовано. Только нужно, чтобы это было сделано достойно. И там, где это невозможно организовать таким образом, лучше пока это перенести", — сказал президент на заседании набсовета платформы "Россия — страна возможностей".
О том, что такие церемонии уже с 1 сентября будут проходить в школах в начале каждой учебной недели, накануне сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
Он отметил, что подъем флага уже стал традицией во многих учебных заведениях, это способствует формированию чувства патриотизма учеников.
На минувшей неделе премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее обеспечить государственной символикой все школы страны.
С идеей поднимать флаг перед уроками выступил в минувшем году на встрече с Путиным воспитатель "Артека" Вячеслав Антипов. Президент инициативу поддержал.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО Россия - страна возможностей. 20 апреля 2022 - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
14:49
Путин поддержал идею ввести занятия по историческому просвещению в школах
 
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