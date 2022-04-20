https://ria.ru/20220420/shkola-1784499808.html

Путин поддержал идею исполнять гимн России в школах

Путин поддержал идею исполнять гимн России в школах - РИА Новости, 20.04.2022

Путин поддержал идею исполнять гимн России в школах

Владимир Путин поддержал инициативы по исполнению гимна и поднятию государственного флага в российских школах. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T14:55

2022-04-20T14:55

2022-04-20T19:32

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Владимир Путин поддержал инициативы по исполнению гимна и поднятию государственного флага в российских школах.О том, что такие церемонии уже с 1 сентября будут проходить в школах в начале каждой учебной недели, накануне сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.Он отметил, что подъем флага уже стал традицией во многих учебных заведениях, это способствует формированию чувства патриотизма учеников.На минувшей неделе премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее обеспечить государственной символикой все школы страны.С идеей поднимать флаг перед уроками выступил в минувшем году на встрече с Путиным воспитатель "Артека" Вячеслав Антипов. Президент инициативу поддержал.

https://ria.ru/20220420/istoriya-1784496906.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин поддержал идею поднимать флаг России и исполнять гимн в школах Что касается гимна и флага – это правильно и востребовано. Только нужно, чтобы это было сделано достойно либо там, где невозможно организовать это достойно, лучше пока перенести. Чтобы сама процедура соответствовала значимости символов государства»: 2022-04-20T14:55 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин